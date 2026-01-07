Макрон: Ще говоря с Путин възможно най-скоро

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че планира да проведе разговор с руския президент Владимир Путин възможно най-скоро, предават световни медии.

В отговор на въпрос на журналист, френският президент Еманюел Макрон заяви, че е готов за диалог и че в момента се работи по организацията на необходимите контакти.

"Всичко трябва да бъде организирано в краткосрочен план. Трябва да продължим да подкрепяме Украйна в усилията ѝ за защита – и именно това правим. В момента контактите се възстановяват и това би трябвало да се случи през следващите седмици", каза той в интервю за телевизия France 2.

По-рано руският външен министър Сергей Лавров заяви, че ако Макрон е готов да разговаря, Русия винаги е отворена за диалог. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбеляза, че Кремъл ще го информира, ако получи предложения за диалог между лидерите на Русия и Франция.