Испанците водят културна война срещу италиански нашественик

Традиционалистите се страхуват, че техният любим роскон ще бъде изместен

Годишните празненства по случай Богоявление в Испания се превърнаха в гастрономическо бойно поле, на което традиционният роскон се изправя срещу италианския нашественик панетоне, пише The Times.

След като семействата се събраха за празника във вторник, за да нарежат роскона де Рейес във формата на венец, коментаторите изразиха тревога от нарастващата популярност на чуждестранния натрапник.

В консервативния онлайн вестник El Debate редакторът Бието Рубидо написа, че зад „привидно незначителния въпрос“ за роскона срещу панетоне се крие „дълбоко размишление за това как испанската култура се защитава от чуждестранни нашествия, дори в гастрономията“.

„Дуелът“ беше коментиран от вестник La Vanguardia, който публикува карикатура с надпис „В смъртоносна битка между роскон и панетоне, кой ще спечели?“ Вестникът отбеляза, че появата на италианския деликатес е била коварна. „Нямаше вътрешен референдум, това се случи внезапно. Както тези модни тенденции, които не изглеждат като модни, докато не променят всичко“, се посочва в статията, като се казва, че испанските традиции „отстъпиха място на нашите коледни трапези на високия, пухкав, ароматен, чужд панетоне“.

Но испанските традиции се оказаха устойчиви тази седмица.

Страховете от италианско господство изглеждаха, поне засега, преувеличени. Въпреки години на тревожни коментари за чуждестранните кулинарни моди, които нахлуват на испанските маси, потребителите отново избраха с огромно мнозинство тортата с аромат на цитрусови плодове, която традиционно слага край на коледния сезон.

Росконът, подобен на бриош пръстен, украсен с захаросани плодове и сладки пълнежи, остава нещо повече от десерт. Както пише El País, „за мнозина това е звездният сладкиш на първите дни от годината, сладкишът, който слага край на коледните празници“. Този веднъж годишен почерк се цени заради влажната си среда, леката си текстура и чистия аромат на портокалов цвят. По традиция в роскона се пекат сушени бакла и фигурка на бебето Исус – втората носи късмет на този, който я намери, а първата – сметката за тортата.

Привързаността към тази традиция се отрази и на продажбите. В това, което самите търговци описаха като „гастрономическа битка“, роскона лесно надмина панетоне. Национално проучване на Carrefour установи, че 72,9% от потребителите предпочитат роскона пред италианския му конкурент, а отделен доклад на компанията показа, че 73% от испанците считат традиционната рецепта за недосегаема, независимо дали е обикновена или пълна с крем.

Данните от индустрията подчертават този факт. Испанският сектор на хлебарството оценява, че през този сезон са консумирани около 30 милиона роскона, което е в общи линии в съответствие с предишните години.