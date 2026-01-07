Още шест района в София остават без сметосъбиране от днес

Нови шест столични района остават без сметосъбиране, тъй като договорите им изтичат днес, 7 януари. Това са "Илинден", "Надежда", "Сердика", "Искър", "Панчарево" и "Кремиковци".

От Столична община до този момент не съобщават как ще се почистват районите и какво следва насетне.

В края на 2025 г. кметът на София Васил Терзиев обяви, че за Зона 2 (Искър, Кремиковци и Панчарево) общината изчаква дали ще има обжалвания. Ако такива няма - може да се премине към сключване на петгодишен договор, като се очакват и корекции в цените от страна на избрания изпълнител.

Терзиев бе категоричен, че няма да подписва договори на нива от 320-350 лева на тон извозен боклук.

За Зона 4 (Сердика, Илинден и Надежда) Комисията за защита на конкуренцията е уважила жалбите на отстранени участници. Решението ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд, като до окончателното произнасяне не се очаква прекъсване или влошаване на услугата.

Две от зоните в София в момента се почистват от общински структури.

В Зона 3 (Подуяне, Слатина и Изгрев) процедурата е прекратена заради липса на класирани изпълнители, като КЗК е уважила мотивите на общината. Обслужването се извършва с общински капацитет чрез Завода за отпадъци и с активната работа на районните кметове. Това е временно решение, докато се работи по трайно такова, като тази седмица капацитетът е подсилен с още три машини.

В Зона 6 (Люлин, Красно село и Красна поляна) още през януари общинското дружество „Софекострой“ ще разполага с нови камиони и допълнителен персонал, за да подобри услугата.

По думите на Терзиев до края на януари се очаква нормално сметоизвозване и зимна поддръжка навсякъде в София. Той признава, че ситуацията може да е създала неудобства.

"Съжалявам за всякакво причинено неудобство. Но става дума за няколкостотин милиона лева, които искам да спестя на софиянци и в същото време да успеем да вдигнем качеството на услугата. Убеден съм, че накрая ще си е заслужавало всички усилия. Още малко търпение", призова неотдавна той.

Кризата от началото на октомври

"Труд news" припомня, че кризата с боклука в столицата започна на 4 октомври 2025 г., когато окончателно изтече договорът за почистване на два района с фирмата „Зауба“.

Общината пое временно събирането на отпадъците, тъй като обществената поръчка за нови договори не е приключила, а единствената оферта за „Красно село“ и „Люлин“ е повече от два пъти по-скъпа от прогнозната цена.

Терзиев категорично отказа да подпише договор при тези условия, за да предотврати рязко увеличение на такса „смет“, и посочи, че София няма да се поддаде на финансов рекет.