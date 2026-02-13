По пътя към Юпитер: космически апарат изследва необичаен обект в Слънчевата система

Космическият кораб Juice е заснел редки данни за 3I/Atlas

Космически кораб за милиарди долари, построен за изследване на Юпитер и неговите ледени луни, насочи погледа си към нещо още по-екзотично: рядък посетител от друга звездна система.

Изстрелян през 2023 г. от Европейската космическа агенция (ESA), Jupiter Icy Moons Explorer, или Juice, е на осемгодишно пътуване към целевата си планета. Неговата мисия е да наблюдава атмосферата и магнитосферата на Юпитер, а също и големите му „галилееви“ луни, включително някои, които са кандидати за наличие на живот.

Миналото лято обаче астрономите забелязаха космически нарушител.

Кометата, известна сега като 3I/Atlas, беше забелязана за първи път през юли миналата година, а траекторията ѝ бързо разкри произхода ѝ. Тя не беше гравитационно обвързана със Слънцето, което означаваше, че се е образувала около друга звезда, пише The Times.

Това беше едва третият такъв „междузвезден“ посетител, забелязан да преминава през нашата Слънчева система. Когато учените осъзнаха, че Juice е в добра позиция да го наблюдава, беше изготвен нов план.

Пътувайки с около 220 000 км/ч спрямо Слънцето и с приблизителна ширина 2,6 км, 3I/Atlas се движеше по траектория, по която нито една местна комета не би се движила. Към края на октомври 2025 г. тя беше минала на около 210 000 км от Слънцето.

От Земята нейната позиция беше неудобна за астрономите. Тя се намираше близо до Слънцето на небето, което затрудняваше наблюденията от земята. Но Juice, намиращ се на различна траектория и на десетки милиони километри разстояние, имаше много по-добра, макар и мимолетна, гледка.

За планетарните учени това беше прекалено добра възможност, за да я пренебрегнат. „Никога не сме очаквали нещо подобно“, казва Пол Хартог, главен изследовател на Submillimetre Wave Instrument (SWI) на Juice. Като специалист по комети, той го счита за нещо като подарък.

Кометите са капсули на времето. Ледът, който съдържат, може да съхрани химичните съотношения, датиращи от раждането на техните родителски системи. Ако можете да измерите състава на междузвездната комета достатъчно точно, можете да започнете да задавате фундаменталния въпрос: типична ли е нашата Слънчева система?

Съотношението между деутерий (тежък водород) и обикновен водород във водата, например, може да подскаже къде в младата Слънчева система се е образувала. Хартог помогна за първите високопрецизни измервания на това съотношение в комета от „семейството на Юпитер” (обект, чиято орбита се контролира силно от Юпитер), като използва космическата обсерватория „Хершел”.

Вече траекторията на 3I/Atlas подсказва за удивително древен произход.

Тя потенциално идва от „дебелия диск” на Млечния път – по-стар, „по-пухкав” слой от звезди, който обгражда по-равната равнина на нашата галактика, където се намира нашето слънце.

Първият потвърден междузвезден посетител, наречен 1I/ʻOumuamua, премина през 2017 г. За разлика от типичната комета, той не показа видима кома – облак от газ и прах, който се образува, когато ледът се изпарява на слънчева светлина – но все пак леко ускори, докато се отдалечаваше.

Това необяснимо ускорение предизвика сериозна научна дискусия и, в крайни случаи, спекулации, че може дори да е остатък от извънземна цивилизация, преди да изчезне обратно в междузвездното пространство.

През 2019 г. 2I/Borisov разви както кома, така и опашка, тъй като слънчевата топлина освободи газ и прах от повърхността му. Химичният му състав показа, че се е образувал в студените външни предели на друга планетна система, давайки на учените първата им възможност да разгледат отблизо суровите съставки на светове извън нашия.

По време на най-близкото приближаване на 3I/Atlas, ESA включи пет от инструментите на Juice. Всеки от тях наблюдава кометата по различен начин, но е създаден за външната Слънчева система, където слънчевата светлина е слаба.

По-близо до Слънцето, слънчевата радиация се превръща в заплаха. За да се предпази, космическият апарат използва антената си с висока печалба и диаметър 2,5 метра като импровизиран слънчев щит, който държи чувствителните компоненти на сянка. Това ограничава времето, през което Juice може да се върти, за да наблюдава 3I/Atlas.

Информацията от мисията постъпва бавно в момента и се очаква да бъде публикувана скоро. Но по-важното е, че това вероятно няма да е последният междузвезден посетител. Десетилетия наред такива обекти бяха теоретични куриози. Сега са идентифицирани три в рамките на по-малко от десетилетие.