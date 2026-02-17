Рядко пръстеновидно слънчево затъмнение озарява небето, кога и къде да го наблюдавате

Затъмненията се появяват по двойки, а понякога и по три

Затъмнението „огнен пръстен“ във вторник ще бъде първото затъмнение през 2026 г., но само около 2% от световното население ще може да го види, според Time and Date.

Събитието, наричано още пръстеновидно слънчево затъмнение, се случва, „когато Луната преминава директно между Земята и Слънцето, но е твърде далеч в орбитата си, за да покрие напълно слънчевия диск“, Д-р К. Алекс Йънг, заместник-директор по научна комуникация в Отдела по хелиофизика на Космическия център „Годард“ на НАСА в Грийнбелт, Мериленд.

Това води до появата на блестящ пръстен от слънчева светлина, обграждащ тъмния силует на Луната, обясни той, откъдето идва и името „огнен пръстен“. Ако Луната покрие напълно Слънцето, това се нарича пълно слънчево затъмнение. Частично слънчево затъмнение се случва, когато Луната минава между Слънцето и Земята, но Слънцето, Луната и Земята не са перфектно подредени, според НАСА.

Най-добрата гледка към огнения пръстен ще бъде от част от Антарктида, като частично затъмнение ще бъде видимо от останалата част на ледения континент, както и от части от Африка и Южна Америка.

Пръстеновидни слънчеви затъмнения се случват на всеки една до две години, но много от тях не са видими от по-голямата част от света. Според НАСА, на 6 февруари 2027 г. ще има друго пръстеновидно затъмнение, което ще бъде видимо в по-големи части от Южна Америка и Африка. Що се отнася до САЩ, според Йънг, следващата възможност да се види пръстеновидно затъмнение ще бъде през 2039 г.

Затъмненията се появяват по двойки, а понякога и по три. Астрономите наричат тези групи от събития сезони на затъмнения, отбеляза Йънг, добавяйки, че „слънчевото затъмнение винаги е придружено от лунно затъмнение около две седмици преди или след него“. Това пръстеновидно затъмнение е първото затъмнение за сезона, а на 3 март ще последва пълно лунно затъмнение.

Предстоящото пръстеновидно слънчево затъмнение ще бъде първото от 2024 г. По време на събитието сянката на Луната ще прокара пътека с ширина 383 мили (616 километра) и дължина 2661 мили (4282 километра) през Земята, според EarthSky.

Тъй като тънкият огнен пръстен преминава само над Антарктида, много хора ще трябва да разчитат на кадри от пряко предаване, за да го видят. „Всичко е въпрос на геометрия“, каза Йънг. „Трябва да сте точно на правилното място по тесния път на пръстена, за да го видите, което прави наблюдаването на такова затъмнение толкова рядко.“

Пръстеновидното затъмнение ще бъде най-впечатляващо в станция Конкордия, Антарктида, като ще започне в 18:48 ч. местно време (6:42 ч. източно време) и ще достигне своя пик в 19:47 ч. местно време (7:12 ч. източно време), според Time and Date. Събитието ще продължи около два часа.

Частично затъмнение ще бъде видимо в Южна Африка, Южна Америка и Антарктида,

според Time and Date.

Аржентина и Чили ще могат да видят частичното затъмнение, започващо около 7 ч. местно време (5 ч. източно време). В южната част на Африка любителите на небето могат да очакват да видят частичното затъмнение в ранния следобед.

Ако сте свидетели на пръстеновидното слънчево затъмнение, първо ще забележите, че луната бавно се движи пред слънцето, създавайки частично затъмнение. Когато покритието се увеличи до около 80%, сенките на земята започват да се изострят и да губят размитите си краища, светлината около вас се затъмнява и сенките започват да изглеждат извити, обясни Йънг. „Изглежда като че ли нещо отхапва от слънцето“, каза той.

В пиковия момент, известен като пръстен, Луната се намира точно пред Слънцето от гледна точка на Земята, оставяйки впечатляващ „пръстен от огън“ по краищата. Ако погледнете земята през очила за затъмнение, ще видите необичайни кръгли форми в сенките, добави той.

Важно е да се помни, че не е безопасно да се гледа директно към слънцето по време на пръстеновидно или частично затъмнение без подходяща защита за очите, пише CNN.

Частичните и пръстеновидните слънчеви затъмнения се различават от пълните слънчеви затъмнения, защото няма момент, в който луната да покрива напълно ярката повърхност на слънцето. В резултат на това никога не е безопасно да гледате директно към частично или пръстеновидно затъмнение без подходяща защита за очите.

Ако нямате очила за наблюдение на затъмнение, можете да използвате ръчен слънчев визьор или да си направите прост проектор с малка дупка. За да създадете проектора, направете малка дупка в парче картон. След това, с гръб към слънцето, дръжте картона така, че слънчевата светлина да преминава през дупката и да прожектира изображение на слънцето върху равна повърхност зад него, обясни Йънг. „Ще можете да видите пръстеновидната форма, прожектирана точно там.“

Тази година небесният календар е пълен. На 28 февруари любителите на небето могат да очакват парад от шест планети в нощното небе.

Видими малко след залез слънце, Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер могат да се видят с невъоръжено око в зависимост от времето. За да се видят Уран и Нептун обаче, може да са необходими бинокъл или телескоп.

Три дни по-късно, на 3 март, пълно лунно затъмнение ще бъде видимо за хората в Азия, Австралия, Тихоокеанските острови и Америка. Луната ще изглежда червена, затова се нарича „кървава луна“. Това пълно лунно затъмнение е „последната видима от Северна Америка до 2028 г., така че хората трябва да го отбележат в календара си още сега“, добави Йънг.

Любителите на астрономията могат да очакват и редица метеоритни дъждове през 2026 г. Ето пиковите дати за предстоящата метеоритна активност според Американското метеоритно дружество.