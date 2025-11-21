Родители твърдят, че дъщеря им e починала след екзорсистки ритуал в Първомай

По думите им момичето е изпило съмнителна отвара

Семейство от Пловдив вече повече от пет месеца търси истината за смъртта на 35-годишната си дъщеря, открита мъртва в личния ѝ автомобил в Първомай в началото на юни. Според близки жената е участвала в ритуал по екзорсизъм, воден от местна гледачка, предлагаща ясновидски и духовни услуги. Във фаталната вечер в ритуала са взели участие около 36 души, а според родителите дъщеря им е изпила съмнителна отвара по указание на лечителката.

„На 2 юни ми се обадиха криминалисти и ми казаха да отида в полицията. Там ми съобщиха, че дъщеря ни е била намерена в колата в 9 сутринта, но пет дни по-късно в смъртния акт пише, че е починала в 2 сутринта. Къде е истината и какво се укрива?“ – пита бащата.

Родителите описват дъщеря си като активно спортуваща, интелигентна и със собствен бизнес, което според тях прави трудно обяснимо нейното присъствие на ритуала. Те също така твърдят, че разследването е бавно и непълно – не са изискани всички видеозаписи, не са взети отпечатъци от жилището и ключови свидетели са били освободени.

Според близките сред участниците е имало хора на по-високи обществени позиции, което според тях може да обясни забавянето на разследването. Химичният анализ на изпитата отвара все още не е готов.

Пловдивската прокуратура уточни, че по делото се извършват множество разпити на свидетели, предстои разпит на още лица, а разследващият прокурор ще прецени дали да бъдат повдигнати обвинения. Срокът за приключване на разследването е 2 декември 2025 г.