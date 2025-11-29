Според последните доклади, операциите на изтребители Су-35 на руските ВВС за превъзходство във въздуха са принудили новодоставените изтребители F-16 и Mirage 2000 на украинските ВВС да действат изключително на ниски височини във въздушното пространство далеч зад фронтовата линия, пише военното издание Military Watch.

Полетът ниско и далеч от руските сили минимизира възможността за насочване, но ограничава видовете подкрепа, която украинските самолети могат да окажат на своите сили.

Коментирайки как присъствието на Су-35 в театъра на военните действия е повлияло на украинските изтребители, главният изпълнителен директор на Ростех Сергей Чемезов съобщи: „Су-35С е прогонил вражеските самолети ниско, принуждавайки ги да летят на минимални височини и в тилови райони.

Междувременно Су-35С поразява цели на разстояния от стотици километри. Ето защо вражеските самолети не могат да се приближат до фронтовата линия, за да изстрелят ракети „въздух-въздух“. Това включва американски F-16 и френски Mirage.“

Украински източници постоянно предупреждават, че новите изтребители F-16 и Mirage 2000, доставени от Запада, са напълно неспособни да се сравнят с възможностите на усъвършенствани руски изтребители като Су-35. Подчертавайки много по-мощните сензорни комплекси, носени от руските бойни самолети, и много по-дългите им обсеги на поражение във въздуха, говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат отбеляза на 3 юни: „За съжаление, днес Русия разполага със самолети, които виждат по-далеч, и ракети, които летят по-далеч.

Това е дори в сравнение с F-16. Те също така имат мощна противовъздушна отбрана, която работи в тандем с авиацията.“ През март Игнат сравни F-16 със Су-35, като конкретно заяви: „Модификациите, които Украйна има, не могат да се конкурират един на един във въздушна битка. Нуждаем се от цялостен подход, тъй като [руският] Су-35 е сравнително нов самолет... Това включва наземна противовъздушна отбрана, системи за електронна война и в идеалния случай бордов радар. От решаващо значение са и бордовите радари за нашите самолети и ракетите въздух-въздух.“

Въпреки че Су-35 се радва на много голямо превъзходство над украинските изтребители, остава несигурно дали операциите на самолета наистина са били основен фактор, който ги е карал да поддържат ниски височини и големи разстояния от фронтовата линия, както твърди Чемезов.

Възможностите въздух-въздух на изтребителя са засенчени от тези на прехващача МиГ-31БМ и изтребителя от пето поколение Су-57 , които също са участвали във въздушни сражения и които носят значително по-мощни сензорни комплекти и имат летателни характеристики, по-подходящи за обмен на ракети извън зрителния обсег. Друг фактор е огромната мрежа от модерни ракетни системи земя-въздух на Русия, като С-400, които са способни да свалят цели на разстояние до 400 километра. Тези активи, комбинирани с операциите на изтребители като Су-35 и Су-30СМ, вероятно са допринесли за сериозно ограничаване на способността на Украйна да използва флота си от до голяма степен остарели изтребители.

През юли беше потвърдено, че Су-35 е въвел в експлоатация активната радарна ракета „въздух-въздух“ Р-77М, революционизирайки характеристиките си във въздуха-въздух и значително разширявайки границите си на превъзходство над украинските и повечето изтребители на НАТО. Коментирайки допълнително операциите на Су-35 в украинския театър на военните действия, Чемезов отбеляза, че той „върши чудеса в умели ръце. Важно е, че руските пилоти високо ценят възможностите на самолета“.

Що се отнася до роли, различни от бой въздух-въздух, той отбеляза, че изтребител също „ефективно се бори с вражески ракетни системи земя-въздух“.

Понякога се появяват кадри на самолета, оборудван с противорадиационни ракети Х-31П, разработени специално за такава роля, като се очаква тройните радари на изтребителя, включително радари в L-диапазон в основата на крилото, да му осигурят усъвършенствани възможности за заглушаване, които са ценни за такива роли. Въпреки че е потвърдено, че по-евтиният и по-малко специализиран еквивалент на Су-35, Су-30СМ2, е постигнал поне един успешен удар срещу най-ценната украинска система за противовъздушна отбрана MIM-104 Patriot, бойните резултати на Су-35 в насочването към вражеска противовъздушна отбрана са много по-малко известни.