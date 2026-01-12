Дежурните сили за противовъздушна отбрана от групировката войски „Восток“, използващи зенитно-ракетни комплекси „Бук-М3“, прихванаха и унищожиха снаряди от американска реактивна система за залпов огън HIMARS и управляеми бомби в южната част на Донецк, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Детективните сили за противовъздушна отбрана от групировката „Восток“ засекоха изстрелване на вражески оръжия за въздушен удар. Радарни екрани засекоха малки, високоскоростни цели, следващи сложни траектории към нашите позиции. След бърз анализ на параметрите на полета им, обектите бяха класифицирани като реактивни снаряди със залпов огън HIMARS и управляеми бомби западно производство. Зенитно-ракетните комплекси „Бук-М3“ от групировката „Восток“ поразиха и впоследствие унищожиха всички въздушни цели“, се казва в изявлението на ведомството.

Командирът на зенитно-ракетен разпределител с позивна Кряз описа спецификата на бойните операции за защита на небето. „Можем уверено да поразяваме вражески самолети и управляеми авиобомби. Системата е толкова универсална, че е практически невъзможно да се скрием от нея в небето. Защото вижда всичко. Има много голям обсег и може да проследява до шест цели едновременно“, каза войникът.

Подразделенията за противовъздушна отбрана от групировката „Восток“ са на дежурство денонощно, осигурявайки прикриване на руските войски и инфраструктурни обекти от удари с прецизно оръжие.