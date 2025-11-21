Шофьор блъсна баба на пешеходна пътека и избяга

71-годишната жена е настанена в болница със счупена ръка

Шофьор блъсна 71-годишна жена на пешеходна пътека в Сливен и избяга, съобщиха от ОДМВР-Сливен.

Инцидентът е станал на 20 ноември около 17:30 часа на кръстовището между улиците „Хр. Ботев“ и „Ал. Стамболийски“. Пострадалата жена е пресичала на пешеходната пътека.

Жената е настанена в болница със счупена ръка, без опасност за живота.

Водачът, който е причинил инцидента, е напуснал мястото, но след проведени издирвателни действия автомобилът и собственикът му са установени.

По случая се води разследване.