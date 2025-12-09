След гонка с полицията: 19-годишен шофьор без книжка излетя в дере

Неправоспособен шофьор на 19 години е задържан след зрелищна гонка с полицията, завършила с катастрофа, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна.

Случката се разиграла малко преди 01:00 часа във вторник. Младежът профучал с колата си на червен светофар през централното кръстовище до Катедралата. Автопатрул засякъл нарушението и последвал виновника с включен звуков и светлинен сигнал. Шофьорът обаче не спрял и започнала гонка, в която се включили още патрулки. Преследването завършило в района на Максуда, където колата на беглеца излетяла в дерето.

Водачът и спътниците му по чудо се отървали невредими, но последвалата проверка установила, че младежът зад волана няма книжка. Той отказал тест за наркотици, а дрегерът отчел 0,79 промила алкохол в издишания от него въздух. По случая е образувано досъдебно производство.