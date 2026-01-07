Стана ясна причината за смъртта на Бриджит Бардо

Покойната икона на френското кино Брижит Бардо е претърпяла две операции за рак, преди да се предаде на болестта миналия месец, разказа съпругът й в интервю за списание Paris Match, публикувано преди погребението й днес.

„Бардо се справи много добре с двете процедури, на които се подложи за лечение на рака, който я погуби“, сподели съпругът ѝ, Бернар д’Ормал, пред списанието.

Въпреки усилията за преодоляване на болестта, Брижит Бардо, известна с култови роли във филми като „И Бог създаде жената“, почина на 28 декември 2025 г. в дома си в Сен Тропе на 91-годишна възраст.

След като се оттегли от киното в началото на 70-те години, тя се посвети на защитата на правата на животните и изразяваше крайнодесни политически възгледи.