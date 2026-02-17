Загуби за милиарди: Защо парите в банкови сметки се обезценяват

Липсата на достатъчни данъчни стимули често е ключов фактор

Генералният директор на Европейската асоциация за фондове и управление на активи разказва на Euronews как европейските спестители пропускат най-голямата си възможност да натрупат богатство.

Спасяването на свободни средства в спестовна сметка остава норма за по-голямата част от европейците - особено в сравнение с американците - като парите стоят без работа и губят от инфлацията. Но колко значително е предизвикателството да се насърчат инвестициите сред поколенията на континента?

„Ако имате предвид, че средният диверсифициран портфейл от фондове би нараснал с над 50 % от 2014 до 2023 г. (ESMA), което значително надвишава инфлацията, това е много потенциално богатство, което европейците пропускат“, каза той.

„Само около 26 % от домакинствата в ЕС са посочили, че някога са притежавали инвестиционен продукт като фондове, акции или облигации (Евробарометър 509), докато през последните три десетилетия над 50 % от домакинствата в САЩ са посочили, че са инвестирали на фондовия пазар (проучване на Gallup).“

Ван дер Верве изтъкна редица причини, които биха могли да обяснят защо европейците предпочитат спестяването пред инвестирането, включително данъчното облагане, финансовата грамотност, склонността към риск и пенсионните системи.

„Липсата на достатъчни данъчни стимули често е ключов фактор, който различава страните с високи нива на инвестиции от тези без такива. Освен това много страни от ЕС страдат от ниски нива на финансова грамотност и липса на инвестиционна култура. Много поколения европейци са израснали с очакването, че държавата ще се грижи за тях след пенсионирането им, но вече не може да се разчита изцяло на това.

„Това фалшиво чувство за сигурност не насърчава хората да поемат контрол над финансовото си бъдеще и да погледнат отвъд банковите депозити. Работните и частните пенсии са слабо развити в много страни от ЕС, което също допринася за ниското ниво на участие на дребно на капиталовите пазари“, добави той.

По отношение на забележителните тенденции от миналата година (2025-2026 г.), показващи промени в поведението на инвеститорите на дребно или склонността към риск в страните от ЕС, генералният директор на EFAMA заяви, че огромната популярност на ETF и инвестициите в диверсифицирани индексни фондове, в комбинация с дигиталните брокерски платформи за покупки, са допринесли за увеличаване на инвестициите на дребно в няколко страни от ЕС през последните години.

Защо има по-малко инвеститори в Европа?

Връщайки се към въпроса защо по-малко европейци паркират парите си и губят от инфлацията, вместо да се възползват от сложните лихви, Ван дер Верве каза, че според него това е по-скоро въпрос на инерция, отколкото на „избор“.

„Хората се притесняват, че ако направят нещо, ще допуснат грешка и ще загубят трудно спечелените си пари. Затова не правят нищо и ги оставят в банковата си сметка, където се счита, че са в безопасност. По-доброто финансово образование би помогнало на хората да разберат алтернативните разходи от това да не инвестират. Дългосрочните, добре диверсифицирани портфейли осигуряват постоянни доходи във времето и ще предотвратят инфлацията да изяде богатството ви. В много страни от ЕС съществува културно табу около обсъждането на пари, дори в рамките на семейството, което определено не помага."