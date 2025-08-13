Агитката на Черно море с ултиматум към Спартак преди дербито

Националният клуб на привържениците на Черно море излезе с декларация преди дербито със Спартак (Варна) в събота. Агитката на "моряците" даде да се разбере, че ще държи всички желаещи да бъдат на трибуните за мача от 5 кръг на efbet Лига.



Позицията:



ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ НФК “ЧЕРНО МОРЕ” ДО МЕСТНИЯ СЪПЕРНИК

Независимо че сте в отчаяна нужда от пари, правите всичко възможно да ограничите присъствието на феновете на “Черно Море” за варненското дерби. Знаете много добре, че пълният стадион би ви донесъл приходи, но вместо това избирате да храните егото си, за да не бъдете по-слабата публика. Ограничавате билетите, въпреки че има място за всички.

Запомнете — шествие ще има!

Ще стигнем до стадиона.

Там ще има само два варианта:

Или ще има билети за всички наши хора,

или никой няма да влезе.

Какво ще се случи отвън в този случай — не можем да гарантираме. Отговорността ще е изцяло ваша.

Призоваваме ви да проявите разум, защото в противен случай ще направите така, че дербито да се помни не само с футбол.

ЕГО > НУЖДА ОТ ПАРИ

ЗА ЧЕСТТА НА ВАРНА!

САМО ЧЕРНО МОРЕ!