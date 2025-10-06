Академик Ваньо Митев пред „Труд news“: Пийте бромхексин за профилактика срещу грип

Детските градини са развъдник на остри респираторни заболявания, училищата – също. Добре е да се намери адекватна профилактика

- Акад. Митев, в интервю пред в. “Труд news” от 14 август тази година споменахте за връзка на грипа и КОВИД-19. На 02.10.2025 г. изнесохте презентация пред парламентарната Комисия по здравеопазване за профилактика и лечение на КОВИД-19 и грип с бромхексин и колхицин. Какво ново се случи през тези два месеца.

- Запознах Комисията по здравеопазване с нашата схема за превенция и лечение на КОВИД-19, а сега и на грип. Изнесохме данните от най-новите ни проучвания за профилактичния ефект на бромхексина (BRH) по време на грипната епидемия в периода 2024/2025. Както споменах в предишното интервю пред в. “Труд-news” грипът и КОВИД-19 имат общ механизъм за проникване в клетката. Ензимът, който “вкарва” вирусите в клетката е една протеазa (TMPRSS2), която се инхибира (блокира) от BRH. Трябва, обаче, да се подчертае, че BRH е най-ефективен, когато се взема профилактично. Тогава той ще блокира достъпът на вирусите до клетката. Ако се взема когато имаме вече симптоми на грип или КОВИД-19, вирусите вече са се настанили в клетката и ефектът на BRH силно намалява. При заболяване инхалаторното му приемане е много по-ефикасно ,отколкото приема на таблетки. Новото е, че обработихме резултатите от профилактичния прием на BRH на над 400 души, по време на грипната епидемия 2024/2025. Според данни от Националния център за заразни и паразитни болести, болестността от остри респираторни заболявания + грип е 36.15%, докато в нашата извадка, следствие профилактиката с BRH е 10.6%. Болшинството от пациентите са концентрирани във възрастовата група 60-90 години. Най-честата продължителност на приема е 90 дни, а средно около 80.2 дни. Възрастта няма убедителен самостоятелен ефект. Това е много добър резултат, доказващ че когато се прилага BRH профилактично, той блокира вирусното проникване еднакво добре както в млади, така и във възрастни.

Проф. Генка Петрова направи фармакоикономически анализ на нашите резултати. Ако 1 млн. души приемат BRH ползите ще бъдат 2 445 000 000 лв. Тези ползи се генерират от спестените разходи от прегледи, амбулаторно лечение и хоспитализации. При това, става дума за преки разходи, без да се отчита ефектът от намалената производителност на труда и платените болнични. Въз основа на тези данни, предлагаме профилактичен прием на BRH 2(3) по 1 хапче дневно по време на грипната епидемия.

- Помага ли и при деца?

- Нямаме опит с деца. Предвиждам подробно да обсъдя възможностите с педиатри. Амброксолът е дериват на BRH и може да се намери в търговската мрежа под различни наименования. Моят най-голям внук (6 г.), ходещ на детска градина, го приема профилактично 10 дни през зимния период и не е боледувал. Но тъй като става дума за деца, всичко трябва много внимателно да се обсъди с колегите педиатри. Смятам, че учениците спокойно могат да се профилактират с BRH/амброксол. Детските градини са развъдник на остри респираторни заболявания, училищата - също. Ако се намери адекватна профилактика, най-малкото техните родители и роднини ще са подложени на много по-малък вирусен натиск.

- Дълготрайната употреба на BRH може ли да навреди?

- BRH е известен, достъпен и евтин медикамент от 1963 г. Той се отличава с безопасния си профил. Не сме наблюдавали странични ефекти при профилактичния му прием от над 1000 души. Ще дам два примера: Професор, ръководител катедра, пушещ по две кутии цигари на ден го взема почти непрекъснато от 5 години. Доволен е, че няма кашлица и че не боледува от КОВИД-19 и грип. Друг пушач, също ръководител катедра в нашия университет го взема от 3 години. Липсата на странични ефекти се дължи от една страна на свойствата на медикамента, а от друга на това, че протеазата, която BRH инхибира не е свързана със сериозни физиологични функции в организма. Нокаут мишки (в които е блокиран генът на протеазата) си живеят и развиват напълно нормално. Освен това, BRH има свойството да се натрупва в епителните клетки в концентрации 5-6 пъти по-високи, отколкото в плазмата. Това засилва ефекта му.

- В предишно интервю споменахте, че СЗО е цитирала 2 ваши работи за BRH. Има ли промяна в отношението на СЗО към колхицина?

- Преди месец направих справка и се оказа, че 3 наши работи за BRH са цитирани от СЗО, а други 3 за колхицин са споменати. Няма официално променено отношение към колхицина, но буквално преди 3 дни се запознах с резултатите на рандомизирано, двойно сляпо проучване на колхицин във връзка с болнично лечение на КОВИД-19. Интересното е, че подобно на нас, те са се престрашили и са дали два пъти по високи дози колхицин, отколкото в най-голямото клинично проучване RECOVERY, направено с ниски дози колхицин. Искам да припомня на читателите, че отрицателното отношение на СЗО към колхицина се дължи именно на това Оксфордско изследване. По категоричен начин се доказва, че по-високите дози колхицин рязко намалят смъртността, а 3 наши статии са цитирани в това клинично проучване. Истината не може да остане скрита. Рано или късно и СЗО ще трябва да се съобрази с животоспасяващата роля на по-високите дози колхицин.

- Проведохте ли среща в Министерството на здравеопазването, тъй като споменахте за подкрепа от министър доц. Кирилов?

- Все още тази среща не е проведена, поради отсъствието на доц. Кирилов. Разбрахме се първо да се състои срещата в Здравната комисия и след това в МЗ със съответния експертен съвет.

- Продължавате ли научните разработки на тема КОВИД-19 и грип?

- Тези разработки не са преставали. В момента съм асоциирал около 40 души, с които работим по различни аспекти на проблема - провеждаме молекулярно-генетични, биохимични и клинични изследвания. Ще обърнем особено внимание на пост-КОВИД-19 симптоматиката във всичките є аспекти, затова съм привлякъл пулмолози, кардиолози, невролози, педиатри, ендокринолози, дерматолози, хирурзи, ортопеди, уролози и др. Смятам, че в основата на пост-КОВИД-19 симптоматиката стои тлеещата NLRP3 инфламазома, която е отговорна за цитокиновата буря, мултиорганната увреда и смърт в случаите на тежък КОВИД-19 и грип. Предполагам, че колхицинът може да бъде много полезен за справяне с този тежък здравен проблем.

Нашият гост

Академик Ваньо Митев е роден през 1954 г. в Русе. Завършил е Френската езикова гимназия в София, след това Медицинска академия в София. Бил е редовен аспирант. Професор е в Катедрата по биохимия на Медицинския университет в София от 1998 г. - най-младият професор тогава в медицинските среди. Специализирал е във франция от 1991 до 1994 г. Бил е заместник-декан, заместник-ректор, 2 мандата ректор на Медицинския университет в София и два мандата председател на Съвета на ректорите в България. До юли 2024 г. е председател на общото събрание на Медицинския университет в София. През май 2015 г. е избран за академик. Почетен гражданин на Русе, Враца, Мизия и Горна Малина. В момента е директор на Научно-изследователски институт по иновативна медицинска наука.