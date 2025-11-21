Акциите се сриват, след като трудовите данни в САЩ изостават от очакванията

Още по темата: Reuters: Падащите акции сочат отслабване на икономиката на САЩ 04.06.2024 14:00

Доларът достига нови върхове спрямо йената

Азиатските акции продължиха глобалния спад в петък, тъй като дългоочакваните данни за заетостта в САЩ не успяха да дадат яснота за краткосрочната перспектива за лихвените проценти, а инвеститорите се върнаха към изхвърлянето на рискови активи, дори и след като печалбите на Nvidia заслепиха, съобщава Reuters.

„Уолстрийт” се срина през нощта, след като се завърнаха опасенията от надценените цени на технологичните акции, което доведе до най-голямото еднодневно колебание на Nasdaq от 9 април, когато тарифите на президента Доналд Тръмп за „Деня на освобождението“ изплашиха пазарите.

Данните показаха, че американската икономика е добавила много повече работни места от очакваното през септември,

но повишението на безработицата и ревизиите в посока надолу за предходните месеци рисуват неясна картина за Федералния резерв, който обмисля дали да намали лихвените проценти следващия месец.

Доходността на държавните облигации спадна, тъй като фючърсите сочеха 40% вероятност за понижение на лихвите в САЩ през декември, което е с 10% повече от 30% ден по-рано, но тъй като следващите данни за заплатите ще бъдат налични едва след заседанието на Федералния резерв, инвеститорите останаха неубедени за облекчаване на политиката през следващия месец.

В петък най-широкият индекс на MSCI за акциите в Азиатско-тихоокеанския регион извън Япония се срина с 1,8%, като седмичната загуба достигна 3% - най-голямата от началото на април. Японският Nikkei спадна с 1,8% и за седмицата отбеляза понижение от 2,8%.

Акциите в Тайван спаднаха с 2,7%,

докато пазарът в Южна Корея (.KS11), отваря нов прозорец се срина с над 3%.

Китайските акции също претърпяха загуби, като сините чипове спаднаха с 1,1%, а индексът Hang Seng в Хонконг спадна с 1,7%.

„Пазарите имаха много причини да бъдат оптимистични и първоначално отличните тримесечни резултати на Nvidia означаваха, че Уолстрийт ще избухне. Данните за заетостта в САЩ вероятно бяха толкова добри, колкото можеше да се очаква“, каза Кайл Рода, старши анализатор в Capital.com.

ФЕД остава предпазлив

През нощта представителите на ФЕД застъпиха предпазлив тон по отношение на инфлацията, като някои изразиха зараждащи се опасения относно стабилността на финансовите пазари, включително възможността за рязък спад в цените на активите, докато обсъждат кога и дори дали да намалят лихвените проценти допълнително.

Президентът на ФЕД в Кливланд Бет Хамак предупреди, че по-нататъшното намаляване на лихвите в момента носи редица рискове за икономиката. Управителят на ФЕД Лиса Кук вижда риск от прекомерно понижение на цените на активите.

На валутните пазари доларът скочи спрямо чувствителните към риска суровинни валути, достигайки тримесечен връх спрямо австралийския долар и нов седеммесечен връх спрямо новозеландския долар, въпреки че двете антиподични валути се стабилизираха малко в петък.

Йената отбеляза краткосрочно повишение, след като японският министър на финансите Сацуки Катаяма заяви, че е възможно да се пристъпи към интервенция, за да се справят с прекомерната волатилност и спекулативните движения, в ескалация на вербалната интервенция от Токио, за да се спре понижението на валутата.