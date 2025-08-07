Американската орлица Сидни Суини и истерията на либералите

В света на либералите красотата е „привилегия“, а традиционните стандарти - „токсични“

Нека се смеем на истериите и да се фокусираме върху истинските ценности - свобода, икономика, нормалност

В последните седмици социалните мрежи се разтресоха от поредното „противоречие”, създадено от либералните активисти.

Рекламата на American Eagle с актрисата Сидни Суини, която промотира нова колекция дънки под слогана „great jeans“ (прекрасни дънки), се превърна в мишена на обвинения в расизъм, евгеника и дори нацистки подтекст.

Суини, с нейните светли коси и сини очи, е представена в кампанията като символ на американската красота - нещо, което според прогресивните коментатори е „проблематично“. Но да се запитаме: е ли това наистина скандал, или най е поредната илюзия на онези, които виждат призраци на фашизъм във всяка нещо, пък било то и реклама за дрехи?

Да започнем с фактите, за да не се поддаваме на емоционалната манипулация, типична за либералните кръгове. American Eagle, марка с дългогодишна история в casual модата, пусна кампания, в която Суини позира подчертавайки комфорта и стила на дънките. Играта на думи „jeans“ (дънки) и „genes“ (гени) е очевидна: „прекрасни дънки“ намеква за „прекрасни гени“, което е лековато, но безобидно. Актрисата, известна от филми като „Euphoria“ и „Anyone But You“, е избрана заради популярността си сред младите - не заради някакъв таен план за расова чистота, както твърдят критиците.

Либералите, обаче, виждат в това заплаха. Според тях кампанията промотира „бял супремасизъм“, защото Суини е блондинка с евроамерикански черти, а в рекламата липсвало „разнообразие“ - няма черникожи модели, както в последните години се налага от „woke“ културата. Някои дори свързват слогана с евгениката, намеквайки за нацистките идеали за „арийска раса“. „Това е война срещу горещите мацки“, шегуват се консервативните коментатори, но шегата има зрънце истина. Защо една красива жена не може да рекламира дрехи, без да бъде обвинявана в расизъм? Защото в света на либералите красотата е „привилегия“, а традиционните стандарти - „токсични“.

Тази истерия е типична за прогресивната левица, която превръща всяка дреболия в морална криза. Спомнете си кампаниите на Victoria's Secret или Gillette - всяка реклама, която не се подчинява на квотите за разнообразие, се обявява за „обективизираща“ или „расова“. Victoria’s Secret в продължения на десетилетия бълваха реклами, промотиращи традиционната женска красота.

Моделите на компанията бяха еталон за онзи красив и изящен женски образ, който вдъхновяваше милиони хора по света. Жените, които потребяваха стоките на компанията, искаха да се идентифицират с красивите модели, а мъжете, които гледаха рекламите, ангажираха съзнанието и мислете си с тях. Същото беше и с Gillette - рекламите на компанията съдържаха в себе си събирателния образ на силния мъж. Моделите и посланията бяха - истински и солиден мъж си, ако ползваш нашите продукти за бръснене. Както Victoria’s Secret беше витрината за женска красота, така Gillette беше същото за мъжкия образ.

И това, докато не дойде „woke“ истерията, която каза, че нямало как красивото да е красиво, щото красивото било „расистко“ или „привилегировано“. Било символ не на красивите мъже и жени, а било символ, видиш ли, на потисничество. Съответно започна една културна война срещу красотата. Целта беше да се изкорени представата за красота и да се замени с джендър-неутрален, пирсингован и татуирован образ на безполов хомункулус с лилава коса и гневен поглед. Щото този образ не бил „расистки“ и „привилегирован“, значи следвало да е доминантен.

Затова рекламите станаха някакво фрийкшоу, pardon my French, в който всеки образ трябваше да изпраща правилното политическо послание, пък ако ще и да не резонира въобще с потребителите и техните желания. Така стигнахме до рекламата на бира с трансджендър и до срива на една от най-обичаните американски бири в историята. Не, защото потребителите са трансфоби или расисти. А защото усещат с кожата си неавтентичното и кухо желание на пиарите да се харесат на либералната тълпа повече, отколкото на реалните потребители на марката.

Но тук става въпрос и за нещо по-дълбоко: страх от нормалността. Нормалното е враг номер едно на ляво-либералната селищна система. Защото нормалността, т. е. обичайното и разбираемо за всички послание събира мнозинството зад гърба си. А мнозинството, както го разбират ляво-либералните прогресистки кръгове, е исторически враг на малцинствата. Суини е регистрирана републиканка, а American Eagle се асоциира с американски ценности - свобода, индивидуализъм, предприемачество. Това дразни либералите, които виждат в Тръмп и неговите поддръжници заплаха за тяхната „инклузивна“ утопия. Не случайно Fox News похвали кампанията, наричайки Суини „със супер гени“, а Тръмп, в типичния си стил, би казал: „Тя има страхотни дънки - и това е Америка!“

Да се върнем към реалността. Доналд Тръмп, който спечели всичко възможно от последните избори насам - от икономическо възстановяване до геополитическо лидерство - представлява точно този вид Америка: уверена, традиционна, без излишни емоционални кризи. Либералните обвинения са политическа илюзия, която ни струва време и енергия. Вместо да се фокусираме върху реални проблеми - инфлация, миграция, енергийна зависимост - ние обсъждаме дали една реклама е „расистка“. Това е инволюция на обществения дебат: от сериозни теми към абсурдни истерии.

Консервативната позиция е ясна: красотата не е престъпление, а рекламата е свобода на изразяване. Суини не е символ на евгеника, а на американския дух - този, който Тръмп възроди. Ако либералите искат бойкот, нека го направят: American Eagle ще продължи да продава дънки на тези, които ценят качеството, а не квотите. В крайна сметка, както казваше Тръмп, „Америка е на първо място“ - и това включва правото да се наслаждаваме на една проста реклама, без да се поддаваме на морализаторската тежест на „woke“ културата.

Но да бъдем сериозни: тази кампания разкрива по-дълбок проблем. Либералите, с тяхната фиксация върху идентичността, създават разделение, където го няма. Те виждат расизъм в гените, но игнорират реалните икономически неравенства, които Тръмп адресираше с тарифите си към Китай. Китайската политикоикономическа амбиция да владее света е истинският проблем днес, а не какво се казвало в една реклама, ей Богу. ЕС, с неговите „зелени глупости“ и бюрокрация, загуби от Тръмп, защото се поддаде на илюзии. И загубите тепърва ще се инкасират. Същото правят и либералите сега: вместо да се борят с реални проблеми, те воюват с реклами.

Рекламата на American Eagle е успех - тя провокира дебат и увеличава продажбите. Суини, с нейните „прекрасни дънки“, е напомняне за традиционната красота, която либералите ненавиждат. Тръмп би се гордял: това е Америка, която печели, без да дава нищо на критиците. А ние? Нека се смеем на истериите и да се фокусираме върху истинските ценности - свобода, икономика, нормалност. Докато онези искат забрана на всяко инакомислие, на всеки символ на естетика или на всеки знак за просперитет, който е основан на меритокрация, а не на „заслуги“ като цвят на кожата, пол или сексуална ориентация.

Благодаря ви за вниманието по този въпрос.