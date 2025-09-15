Добре се разпознава прилаганата неведнъж формула „хайли лайкли“

В разнородния ЕС липсва общ позитивен проект, затова на Брюксел е остро нужен общ враг

По повод прелитането на едни руски дронове над Полша очаквано се произведе мобилизиращо активно мероприятие. Пореден епизод от добре познат сценарий, проиграван много пъти в Европа и по света. Поднесен с високи дози театралност, с тръшкане по подиуми и медии, късане на ризи и люти обвинения. Със силен шум в столиците на страните от НАТО в Европа.

При пълна липса на доказателства, че въпросните дронове представляват някаква опасност и са изпратени натам именно от Русия. Не са били снабдени с оръжия и боеприпаси, нито с разузнавателни средства. Москва отрича да има нещо общо, няма и никакъв интерес да го стори.

За разлика от властите в Киев и лично Володимир Зеленски, които и друг път са организирали подобни операции. Включително обстрелване на мирни жители и ядрени централи.

Показателно е изявлението в „Екс“ на полския премиер Доналд Туск на 12. 9.: „В днешната ситуация да се разпространява руска пропаганда и дезинформация, значи да се вреди на полската държава, да се нанася непосредствена вреда на нашата Родина и нашите граждани. Глупостта и политическите възгледи не следва да се броят за смекчаващи обстоятелства.“

Не се разрешават други версии, освен тази официалната, спусната за цялата евронатовска общественост! Никакво собствено мнение или търсене на допълнителна информация! Американският президент Тръмп реагира различно: може да е станала някаква грешка. „Бихме искали да е така, но не е. И ние го знаем!“, категоричен е Туск. Силно и лесно уязвима позиция.

През 2022 г. над полска ферма падна ракета, загинаха двама души, Зеленски орева света, че тя не е украинска, а руска. Тогавашният полски президент Анджей Дуда отрече и сподели, че така онзи опитвал да въвлече Полша и целия Запад във войната.

Има и по-старо мероприятие. На 31. 8. 1941 г. в немското гранично градче Глайвиц нахлуват преоблечени като поляци немски криминални престъпници, вербувани от тайните служби. Симулират полско нападение, убиват немци, по радиостанция обявяват на полски език, че Полша напада Германия. На другия ден по този повод Германия напада Полша, така започва ВСВ.

Бившият американски военен разузнавач Скот Ритър: „Украинците са взели под контрол руски дронове и са ги пренасочили към Полша през въздушното пространство на Беларус. 100% са го направили украинците, ние знаем това. Украйна не го е и измислила сама.“

Не и британският гражданин Зеленски е съчинил пропагандната ария на клеветата. Добре се различава и познатата формула „хайли лайкли“, прилагана неведнъж, когато подривна операция се прокарва при пълна липсва на доказателства. Както беше с „отровения“ с новичок Скрипал и с журналистката Диляна Гайтанджиева, наклеветена от лицето Христо Грозев за руска шпионка.

„Труд news“ от 5.07.2025, „Лондон пак прецаква Европа“: „През ХХ век Великобритания играе решаваща роля при създаването на съюзи срещу Германия и Русия. Очерта се днес новата ос - Франция-Полша-Германия. Впрегнати в тройка в бойната колесница на Лондон, с прикритието на трансатлантическа солидарност.“

Лондон разиграва брюкселските истерички като гимназистки. На европейците се набива в главите, че трябва да се харчат за милитаризацията си и за скъпа подкрепа за Украйна. Иначе в окопите срещу Русия ще трябва да гинат те. Политически шантаж, който оправдава огромни разходи и превръща лозунга „война до последния украинец“ в ежедневна практика.

Зад инцидента с руските дронове прозира по-широката рамка. Не е реакция на случайни атаки, а изпълнение на предварително взето решение. От 2023 г. НАТО следва стратегията за „подсилване на източния фланг“. За по-активно присъствие в Балтика и Черноморския регион, нови бази и оръжия в Полша, разширени военни програми в Прибалтика.

„Дроновият инцидент“ дава удобен медиен фон, който представя тези действия в очите на обществото за неизбежни. В разнородния ЕС липсва позитивен общ проект, но врагът винаги може да служи като обединител. Колкото по-малко полезни решения има за инфлацията, енергетиката или миграцията, толкова по-силно ще звучи заклинанието „Русия е заплахата“.

Световно известният икономист проф. Джефри Сакс: „Макрон ме награди с Ордена на Почетния легион и ми каза в личен разговор това, което не признава публично: конфликтът е по вина на НАТО.“ В Париж журналисти отдавна са го нарекли „Микролеон“.

Вече се води голямата битка за следвоенната Украйна, за следвоенната Европа и за новия световен ред. Арията на клеветата, която днес звучи от Лондон през Киев и се повтаря в западните столици, е само увертюра. Основната драма тепърва предстои, а зрителите - европейските граждани - да се готвят да платят цената на спектакъла.