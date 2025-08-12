Андреев обеща на Сантандер: Няма да допускам много голове (ВИДЕО)

Расинг Сантандер представи официално младежкия национал на България Пламен Андреев. Вратарят ще пази под наем в тима от Сегунда дивизион, а след това ще се бори за място под рамката във Фейенорд.

"Много съм щастлив да съм тук. Това е много добра стъпка, крачка напред за мен, защото цял живот съм мечтал да усетя емоцията от футбола в Испания. Нуждая се от игрово време, много съм уверен за преминаването си тук“, започна Андреев.

„Ще бъда честен, не знаех много за Расинг, бях запознат с феновете, които са много емоционални. Може би ще разбера повече след пет дни (б.р. – при първия мач за сезона срещу Кастейон)“.

„Аз съм модерен вратар, който чете играта, излиза напред. Могат да ми се доверят, че няма да допускам много голове и ще имам сухи мрежи“, обясни за себе си Пламен Андреев.

„През цялата си кариера трябва да се бориш, нуждаеш се от конкуренция. Уважавам много Йокин, но ще се боря за това място. Ако искаш да се изкачиш, трябва да се бориш с добри вратари“, допълни Андреев за своя колега Йокин Ескеита.

„Нивото в отбора е много добро. През миналия сезон се бориха за място в Ла Лига. Имаме конкуренция на всяка позиция. Можем отново да се борим за това. Това е страхотен отбор с много добри момчета“, сподели още Пламен Андреев.