Руските войски постигнаха сериозен пробив в Донецката народна република. Това каза в интервю за руската информационна агенция генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместник-началник на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на Специалните сили „Ахмат“ на Министерството на отбраната на Русия.

Според него, основните настъпателни действия в момента се провеждат в Донецко направление, а руските сили правят големи крачки в напредването дълбоко в територията и освобождаването ѝ.

„В направлението на Донецката народна република се наблюдава голям пробив. В този район има сериозно настъпление на нашите сили“, подчерта Алаудинов.