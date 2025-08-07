Археолози твърдят, че са открили мястото на Свещения Кивот

Съдбата на Ковчега на завета остава една от най-големите загадки на археологията

Археолози, които извършват разкопки в древния град Шило в Израел, смятат, че са открили каменните основи на библейската скиния - свещеното светилище, в което някога се е намирал легендарният ковчег на завета. Това откритие би могло да предостави първите веществени доказателства за структурата, описана в библейските текстове като земно жилище на Бога.

Свещения Кивот, известен още като Ковчегът на свидетелството или Ковчегът на Бога, е бил религиозен сандък, в който се предполага, че са се съхранявали много предмети, включително Десетте Божи заповеди. Според Библията, в Изход 25:22, Бог дори е говорил на Мойсей „от между двата херувима“ на капака на Ковчега.

Екипът за разкопки, ръководен от д-р Скот Стриплинг от Асоциацията за библейски изследвания, е открил монументална каменна сграда, която отговаря на точните размери и ориентация на Скинията, описана в Свещеното писание. Структурата е с размери в точното съотношение 2:1, посочено в библейските разкази, и е ориентирана в посока изток-запад, точно както повеляват древните текстове.

Археологическите доказателства се простират далеч отвъд архитектурните останки. Разкопвачите са открили повече от 100 000 животински кости, разпръснати из целия обект, предимно от овце, кози и говеда. Най-важното е, че тези кости произхождат от дясната страна на животните, което точно отговаря на изискванията, описани в Левит 7, където се посочва, че дясната страна е била запазена за свещенически приноси, съобщава Daily Mail.

"Това не е съвпадение", казва д-р Стриплинг пред The Christian Broadcasting Network. "Доказателствата за жертвени ритуали тук са огромни и съвпадат с библейския разказ до степен, която е трудно да бъде пренебрегната".

Керамичните фрагменти, открити сред костите, се отнасят към периода на I желязо, което съответства на времето, когато се смята, че Скинията е функционирала в Силох в продължение на близо 400 години, се отбелязва в статия на Института Армстронг.

Според библейските разкази Сило е служил като основен религиозен център в хълмистата страна на Ефрем. Именно тук първосвещеникът Илия ръководи Скинията по време на критичен период от древната история. Мястото придобива особена известност като мястото, където филистимците пленяват Ковчега на завета, което води до смъртта на Илия, описана в 1 Царе 4.

Ark of the Covenant mystery blown wide open as 'Biblical Relic' is discovered

Archaeologists have uncovered ruins in Israel they believe were the Tabernacle, which the Bible says was the original home of the Ark of the Covenant:https://t.co/wkZ60SkP9L pic.twitter.com/6jm61rUkB3 — Survival Mindset (@SurvivalMindse1) August 2, 2025

Новооткритата сграда се отличава с масивна вътрешна стена, която разделя постройката на две отделни зони. Този архитектурен детайл напълно съответства на Изход 26, в който се описва как вътрешното светилище на Скинията - Светая Светих - е било отделено от външното помещение със завеса. Смятало се е, че в това вътрешно помещение се помещава Ковчегът на завета и то служи като земно обиталище на Божието присъствие.

Съдбата на Ковчега на завета остава една от най-големите загадки на археологията. Построен от Мойсей след Изхода от Египет около 1445 г. пр.н.е., покритият със злато сандък изчезва от библейските записи преди разрушаването на Йерусалим от вавилонците през 586 г. пр.н.е. Различни теории предполагат, че ковчегът е бил скрит, унищожен или пренесен в далечни земи, но никога не са открити категорични археологически доказателства.