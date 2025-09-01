Астрохороскоп

ОВЕН

Опитите ви да откриете нова, по-подходяща среда, са породени от желанието ви да се запознаете с хора, които да обогатят живота ви. Очертава се възможност за допълнителна професионална изява. Ако плановете ви са перспективни, а идеите ви носят бързи и стабилни приходи, очаквайте помощ от колегите си, но не преди обед. Време и да потърсите своята нова среда, в която ще се чувствате на мястото си и ще срещнете подходящия партньор. Семейните са склонни на изневери, които трудно ще бъдат оправдани.

ТЕЛЕЦ

Не взимайте прибързани решения и не действайте импулсивно. Опитите ви да надскочите себе си няма да бъдат успешни, особено ако имате пропуски в знанията си. Бъдете умерени и търпеливи. Обмислете добре идеите си за нова посока на професионално развитие и изчакайте подходящия миг, за да поставите началото. Компромисите от ваша страна са гаранция за успех както в семейството, така и на работното място. Близките ви са се успокоили от вашата сговорчивост. Сексуалните ви отношения най-сетне се нормализират.

БЛИЗНАЦИ

Постигнете поставената цел като насочите силите си в работа. Не предприемайте необмислени промени, дори и ако сте принудени от обстоятелствата. Докажете на вашите неприятели, че притежавате и положителни качества, ако до този момент сте им показали само отрицателните като самозащита и сте се хвалили без покритие. Не се опитвайте да изяснявате личните си отношения. Не мислете за изневяра, за да мъстите със секс със случайни партньори. Последствията са негативни преди всичко за вас.

РАК

Трудностите са причина да сте депресирани и напрегнати, защото са комбинирани с предложения за сериозни, но притесняващи ви инвестиции. Успехът е с вас, ако се занимавате със строителство и продажба на недвижими имоти и имате насрочени огледи. Пристъпете към обсъждане на предварително уговорени търговски сделки следобед. Заслепени от чувствата си не сте подозирали че любимите ви имат свой живот, въпреки, че не искате да го приемете. От вас зависи да не се предавате във властта на ревността.

ЛЪВ

Бъдете отговорни към служебните си задачи. Откажете се от пътуване, сутринта, без значение дали е делово или лично. Предпазвайте се от ненужни разходи, които ще нарушат финансовата си стабилност. Не се поддавайте на изкушението да предприемете служебни промени до обед. Ако не са обсъдени предварително и с вашите колеги, няма да ви донесат успех, заради липсата на подкрепа. Не са изключени грешки и в личните отношения, които ще ви донесат любовни разочарования, ако го позволите.

ДЕВА

Бъдете скромни в исканията си на работното място. Намерението да печелите повече от колегите си ще ви създаде неприятели, не само заради опита да изземете техни задачи, а защото нямате нужните знания. След като сте засегнали ваш колега за професионалните му качества, защото сте завидели на интелекта му, на всяка цена му поднесете извиненията си до обед, когато Меркурий е все още ретрограден и ще ви подкрепи, за да не го превърнете във ваш враг. Романтично запознанство няма да ви донесат очакваното щастие.

ВЕЗНИ

Предстои ви активна работа от сутринта в този ден, въпреки че може би имате други планове. Неприятности няма да липсват, ако не избегнете критиката към ваши делови партньори. Помогнете на колегите си и без колебание изгладете недоразуменията, възникнали преди време. Прибързаните действия и думи са нежелателни. Отделете време да свършите отдавна отложени задължения, намерете време за себе си, за близките си и за заслужена почивка.

СКОРПИОН

На работното място успехът е с вас, ако сте заети само с професионалните си задължения, особено следобед. Начинанията са нежелателни, защото са плод на импулсивните ви прибързаните ви действия. Не се опитвайте да надминете ваши конкуренти, като надскачате собствените си възможности. Стабилизирайте постигнатото в изминалите дни. Когато се приберете у дома, ако сте на работа, изяснете отношенията с интимния си партньор и се подчинете на правилата, които ви налага.

СТРЕЛЕЦ

Изгладете финансовите разногласия с партньорите си. Предпазвайте се от конфликти. Меркурий е ретрограден до обед. Проведете или поне уговорете срещи. Не се колебайте да позвъните по телефона на деловите си партньори, ако нямат възможност да се срещнат с вас лично, но можете да проведете видео среща. Разговорите са важни за вашите планове. Бъдете отговорни към семейните си задължения, мили жени, колкото и да сте уморени след края на работния ден. Оставете се във властта на чувствата, пригответе романтична вечеря.

КОЗИРОГ

Водещ е стремежът ви да постигнете финансова стабилност, но нека не е на всяка цена, защото може да се разминете с целта си. Успехът отново ще споходи работещите в сферата на търговията, които имат възможност да спечелят добри пари от успешни продажби. Очаквайте делови предложения за съдружие. Доверете се на партньорите си. Инатът ви може да съсипе отношенията ви с интимния партньор. Изневерили сте преди време. Днес ще бъдете разкрити заради интриганти, чакали удобния момент. Забравете за интимните мигове и сексуалните удоволствия!

ВОДОЛЕЙ

Отхвърлете най-важните си служебни задължения в този ден и бъдете максимално дейни. Прекалената ви чувствителност към критика е причина за разправии. Не заливайте с яростен гняв колегите си. Не подписвайте прибързано финансови и банкови документи, за да избегнете финансови загуби. В личните ви отношения липсва взаимното разбирателство, но преценете дали не носите и вие вина, скъпи дами. Ако нямате желание да продължите отношенията си, сложете край и търсете новото си щастие. Не сте доволни от интимния си живот.

РИБИ

На работното място днес не очаквайте помощ от колегите си. Справете се със задачите си сами, а и ще успеете, защото следобед Меркурий е вече в директното си движение. Очаквайте новина за предстоящи финансови постъпления, които от месеци ви притесняват. Не пропускайте възможността да проведете деловите си разговори. Професионалните ви изяви ще променят коренно живота ви. Поискали сте среща с ваш интимен партньор преди години, но той сега обърква живота ви.