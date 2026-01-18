Байерн пише рекорд след рекорд през сезона. Вече официално баварците живеят в най-добрия старт на кампанията, в която са загубили само четири точки. Последният мач беше двулик – 5:1 като гост на Лайпциг.

„През първото полувреме съперникът изглеждаше два пъти по-добър – призна треньорът Венсан Компани. - След почивката играхме по възможно най-добрия начин.“

Влезлият като резерва Майкъл Олисе беше над всички. Французинът изравни постижение на своя славен сънародник Франк Рибери с три асистенции, а освен това вкара и гол. За първи път от половин век насам Байерн вкарва 5 гола през второто полувреме. През септември 1976 година дори бяха шест – 6:5 след 0:3 на почивката.

След 196 дни лечение на контузия от световното клубно първенство като резерва влезе Джамал Мусиала в 87-ата минута. По-малко от 60 секунди по-късно диамантът на Байерн асистира за петия гол.

Шаби Алонсо пък е пред завръщане в Бундеслигата. Уволненият от Реал треньор е фаворит да поеме Айнтрахт. С Байер испанецът стана шампион.