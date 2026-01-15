Байерн постави нов рекорд в Бундеслигата. В последния кръг от първия полусезон баварците сразиха Кьолн с 3:1 и водят с 11 точки на Борусия (Дортмунд). За 17 мача грандът има 47 точки с голова разлика 65:13! Никога в историята не е имало толкова силна първа част от сезона за един отбор.

Венсан Компани победи учителя си Пеп Гуардиола. При испанеца точките бяха същите, но головата разлика беше значително по-лоша. Белгийският треньор на Байерн се закани да купи часовник на своя диамант Ленарт Карл. 17-годишният тийнейджър вкара третия гол за 3:1 и направи жест към резервната скамейка да се успокои, както преди е правил Кристиано Роналдо. Компани разтълкува поведението на младата звезда, че твърде рано е видял победата и затова трябва да му купи часовник. Карл не спира да вкарва голове и в Бундеслигата, и в Шампионската лига. Вече има седем попадения в 24 мача.

„Лени има много приятели на пейката, които са все млади момчета – усмихна се Компани. - Вероятно може на тях да им подари часовник.“

Майкъл Олисе пък се погрижи за още един баварски рекорд. Френското крило е футболистът с най-малко 500 минути в Бундеслигата, който е докосвал почти девет пъти топката в наказателното поле на съперника.