Балтийските държави са разтърсени: Цената на тока се променя с 1100% за ден

На 7 август цените на едро на електроенергията в Литва, Латвия и Естония са се променили с над 1100% през деня

Балтийските страни преживяват рекордни колебания в цените на едро на електроенергията. На 7 август те се промениха с 1100% за един ден. Това се дължи на нестабилното зелено производство и нуждата от резервен капацитет, с която се сблъскаха Литва, Латвия и Естония след излизането си от енергийния пръстен с Русия, пише EurAsia Daily.

Растежът няма да е плавен, а в зависимост от пика на потреблението, като най-високите цени ще бъдат вечер.

Очевидно това се дължи на нестабилната работа на зелените електроцентрали, особено на производството на слънчева енергия. Освен това, когато производството на възобновяема енергия спадне, операторите на електроенергийните системи са принудени да преминат към традиционни газови и въглищни електроцентрали и да резервират капацитет на напрежение, за да осигурят стабилно снабдяване. Това води до допълнителни разходи и увеличение на цените по време на пиковите часове на потребление.

Естонският оператор Elering заяви, че ще похарчи 100 милиона евро за резервен капацитет тази година вместо прогнозираните 60 милиона евро.

Балтийските страни бяха принудени да създадат пазар за резервни мощности на напрежение, след като напуснаха енергийния пръстен BRELL с Русия и Беларус. Преди това руската страна пое енергийния баланс.

Според Nord Pool, утре, 8 август, скоковете в цените на едро ще бъдат по-малко силни, но все пак впечатляващи - 39 пъти (4 и 159 евро за MWh).