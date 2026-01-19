В куриозен мач Барселона си „счупи главата“ в гредите. Едва за втори път в петте големи първенства на Европа един тим удря пет пъти алуминия в мача и накрая губи. Сега Барса падна с 1:2 като гост на Реал Сосиедад. А през септември 2020 година Брайтън също пет пъти удари греда и в последната минута падна от Манчестър Юнайтед с 2:3.

Герой на баските стана Гонсало Гуедес. Той е четвъртият футболист в историята, който в повече от един мач се е отличил с гол и асистенция срещу Барселона. Другият е норвежецът Александер Сорлот. Стадионът в Сан Себастиян е вторият най-труден за каталунците. Загубата беше под №7 за тях там през новия век. Повече са губили единствено на „Сантяго Бернабеу“ от Реал.

Барса загуби за първи път от 12 мача и вече разликата от „кралете“ е само една точка.

„Много съм разочарован, защото имахме достатъчно положения, които не реализирахме – ядосваше се треньорът Ханзи Флик. - Но ми хареса как играхме. Направихме грешки в защита и ни наказаха. Трябва да приемем загубата и да гледаме към следващия мач. На всеки три дни играем и е нормално понякога да грешим.“

Веднага след мача нидерландският халф Френки де Йонг нападна съдията Хесус Мансано. „Лудост е, отмени ни три гола - изригна звездата. - Въпреки че съм капитан, не ми позволява да говоря с него.“

„Няма да си хабя енергията да говоря със съдията, но съм съгласен от думите на Френки – продължи Флик. - Нека се фокусираме върху себе си. Преди мача четох коментари за съдията. Аз винаги говоря положително за арбитрите.“