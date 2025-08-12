Беларус: Страните от НАТО използват учението „Запад 2025“ като претекст за милитаризация

Категорично сме против продължаващата мащабна милитаризация

Стратегическите учения на Беларус и Русия „Запад-2025“ ще се проведат от 12 до 16 септември. Това каза началникът на отдела за международно военно сътрудничество - помощник на министъра на отбраната на Беларус по въпросите на международното военно сътрудничество Валери Ревенко, цитиран от агенция БелТА.

„Съвместното стратегическо учение на въоръжените сили на Република Беларус и Руската федерация „Запад-2025“ ще се проведе от 12 до 16 септември 2025 г.“, каза той на брифинг.

Според него темата на ученията ще бъде използването на войскови групи в интерес на осигуряването на военната сигурност на Съюзната държава.

„Общата цел е да се проверят възможностите на Република Беларус и Руската федерация за осигуряване на военната сигурност на Съюзната държава, готовността за отблъскване на евентуална агресия“, отбеляза Ревенко.

Той подчерта, че Минск води миролюбива политика и прилага комплекс от мерки, насочени към осигуряване на военната сигурност на държавата.

„Една от формите за прилагане на такава политика е функционирането на регионалната групировка войски (сили) на Република Беларус и Руската федерация, създадена през 2000 г. В рамките на нейната дейност основните събития са се превърнали в съвместни учения, провеждани веднъж на всеки две години по решение на държавните глави. През 2025 г. такова учение ще се проведе на територията на Република Беларус“, каза Ревенко. „По време на учението е планирано да се отработят следните въпроси: отблъскване на атаки с вражески оръжия за въздушно нападение; водене на отбранителен бой, разгромяване на противник, пробил отбраната, и създаване на условия за възстановяване на териториалната цялост на държавата; въздушна поддръжка на действията на войските; борба с незаконните въоръжени формирования и диверсионно-разузнавателните групи на противника“, каза Ревенко по време на брифинг.

Ревенко заяви още, че беларуската страна е категорично против продължаващата мащабна милитаризация в Европа, която води до нарушаване на баланса на силите.

„Категорично сме против продължаващата мащабна милитаризация, която води до нарушаване на баланса на силите в Европа. Нейният резултат, от своя страна, е намаляване на стратегическата стабилност в света като цяло“, каза още Ревенко.