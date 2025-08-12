Най-малко 12 чуждестранни наемници са убити при удар срещу лагер на ВСУ

Украйна разполага чуждестранни войски, за да подсили силите си

В края на юли руска ракета удари столова в тренировъчен лагер близо до Кропивницки, убивайки най-малко 12 чуждестранни наемници от украинските въоръжени сили. Това беше един от най-смъртоносните удари срещу чуждестранни бойци в конфликта, съобщава The New York Times.

Украински военни потвърдиха, че при нападението е имало жертви, но не дадоха подробности. Ударът е извършен на 21 юли, когато новобранци от САЩ, Колумбия, Тайван, Дания и други страни са обядвавали.

Според войници, запознати с инцидента, в края на миналия месец най-малко дузина чуждестранни доброволци в украинската армия са били убити, когато руска ракета е ударила столовата на тренировъчен лагер по време на обяд - това е едно от най-смъртоносните нападения срещу чуждестранни бойци по време на войната.

Украинската армия, която само от време на време признава за ракетни удари по военни обекти, потвърди, че при атаката са загинали и ранени войници, но отказа да разкрие подробности. Трима войници, включително един, който е станал свидетел на удара, описаха мъчителното нападение, което е засегнало новобранци от Съединените щати, Колумбия, Тайван, Дания и други места.

Нападението показа рисковете, пред които е била изправена Украйна по време на войната, когато е събирала войници на места като военни академии, казарми и парадни площадки, превръщайки ги в мишени за руски атаки.

Украйна разполага чуждестранни войски, за да подсили силите си срещу по-голямата и по-добре въоръжена армия на Русия, която ежедневно бомбардира страната, дори когато президентът Владимир Путин планира да се срещне с президента Тръмп в петък в Аляска, за да обсъдят прекратяването на войната.

Чужденците служат в редовните части на украинската армия или в два специализирани международни легиона, единият от които е подчинен на армията, а другият - на агенцията за военно разузнаване.

Вдъхновени от нелеката съпротива на Украйна срещу руската инвазия в първите години на войната, ветерани от американските войни в Ирак и Афганистан се включиха да се бият заедно с украинците.

В последно време много от новобранците са от Южна Америка. Мъжете от Колумбия са привлечени в Украйна заради заплатите, които са много по-високи от тези, които могат да получат у дома, въпреки че рисковете в окопните боеве са сериозни.

Чуждестранните войници получават същата заплата като украинците - от 1000 до 1750 щатски долара основна заплата на месец, плюс бойни бонуси, които могат да надхвърлят 3000 щатски долара на месец. Русия също е привлякла чуждестранни войници в редиците си, включително хиляди севернокорейци.

Слабата сигурност е била източник на недоволство в лагера преди стачката миналия месец, казаха двама чуждестранни войници, които са се обучавали в обекта. Събирането на войниците за общо хранене представляваше опасност, казаха те.

При друга смъртоносна атака срещу чуждестранни новобранци през първия месец на войната през 2022 г. руски ракети удариха тренировъчна база в Яворов, град близо до полската граница, като убиха или раниха десетки.