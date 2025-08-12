Как може да изглежда границата на Украйна след споразумение за прекратяване на огъня

Руските войски обаче продължават да напредват в източната част на Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза на президента Зеленски, че Украйна трябва да „размени“ земи, за да постигне споразумение за прекратяване на огъня с Русия. Все още не е ясно какво точно има предвид президентът на САЩ, а Зеленски изглежда не е склонен да приеме каквато и да е сделка, изискваща от Украйна да предаде територия, пише The Times.

„Украинците няма да подарят земята си на окупатора“, заяви украинският президент през уикенда.

В допълнение към Крим, който беше анексиран от Русия през 2014 г., има четири територии, които вероятно ще бъдат включени в преговорите: Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон. Зловещо за Украйна е, че Стив Уиткоф, специалният пратеник на Тръмп, се затрудни да назове тези провинции в интервю тази година.

Европейските държави смятат, че всяко прекратяване на огъня трябва да се основава на сегашната 680-километрова фронтова линия, която до голяма степен е останала статична, откакто руските сили бяха изтласкани след първоначалното нахлуване през 2022 г., въпреки контраофанзивите на Украйна.

Руските войски обаче продължават да напредват в източната част на Украйна и Путин може да не желае да спре настъплението си. Например, той е близо до обкръжаването на град Покровск, който отдавна е цел.

Двете провинции Донецк и Луганск са известни под общото име Донбас. Сраженията там продължават от 2014 г. насам. Украйна е загубила почти целия Луганск, но все още контролира една трета от Донецк. Твърди се, че Путин е назовал цената си за прекратяване на огъня като целия Донбас, което би означавало Украйна да изостави укрепените си отбранителни позиции в Донецк, оставяйки го уязвим за по-нататъшни атаки.

През 2022 г. Путин подписа декларации, с които анексира целите Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска област. Руските войски никога не са контролирали град Запорожие и са изтласкани от Северен Херсон по време на контраофанзива през 2022 г. Но с напредването на руските войници Путин може да поиска допълнителни териториални отстъпки от Украйна като цена за мира и да се опита да претендира за всичките тези четири области.

Президентът Тръмп многократно е настоявал, че всяко споразумение за прекратяване на огъня ще включва „размяна“ на земи. Той казва, че Русия е окупирала някои първокласни „имоти на брега на океана“ и иска „да се опита да си върне част от тази територия“. Това може да включва размяна, при която Путин да получи целия Донбас в замяна на връщането на части от Херсон на Украйна. Това обаче изглежда много малко вероятно.