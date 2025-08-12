Горски пожари наближават столицата на Черна гора

Сърбия изпрати в Черна гора хеликоптер „Камов“

Няколко големи горски пожара са регистрирани в Черна гора в разгара на летния туристически сезон, съобщава Danas. Най-сериозна ситуация се е развила в двата най-големи града - Подгорица и Никшич, както и в крайбрежните райони Чанч и Булярица.

В района на Подгорица пожарът достигна жилищни сгради в три предградия, където няколко десетки души бяха принудени да се евакуират. В няколко района на черногорската столица имаше прекъсвания на водоснабдяването и електричеството. Пожарът причини значителни материални щети, а няколко души бяха ранени.

Силните ветрове и високите температури усложняват борбата с пожарите, които според изданието са обхванали „значителни територии“.

Ден по-рано Сърбия изпрати в Черна гора хеликоптер „Камов“, произведен в Русия, с товароносимост пет тона, като спешна помощ. Машината вече работи по гасенето на пожар близо до Подгорица.