Франция забрани пестицида ацетамиприд

Френският президент Еманюел Макрон подписа закон, който окончателно забранява повторното въвеждане на пестицида ацетамиприд, обвиняван за масова смърт сред пчелите, съобщава France 24. Законът беше официализиран след решение на Конституционния съвет, който отмени спорната разпоредба за връщането на препарата.

Критиците на законопроекта, приет през юли от долната камара на парламента, твърдят, че той е бил прибързан, без да бъде обсъден.

Законът беше публикуван в официалния вестник на правителството във вторник, след като Конституционният съвет, най-висшият съд в страната, отмени оспорваната разпоредба за повторното въвеждане на ацетамиприд.

Съдът заяви, че инсектицидите, известни като неоникотиноиди, създават "рискове за човешкото здраве" и са противоконституционни, тъй като накърняват правото на живот в балансирана и здравословна околна среда, гарантирано в Хартата за околната среда на страната.

Забранен във Франция от 2018 г., ацетамипридът е законен в Европейския съюз (ЕС) и поддръжниците му твърдят, че френските земеделски стопани се нуждаят от него, за да им помогне да се конкурират с европейските си колеги.

Основният профсъюз на земеделските производители се обяви против решението на съда.

Поддръжниците на петицията заявиха, че разочарованието им от законодателството надхвърля екологичните проблеми.