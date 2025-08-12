Европейските фабрики за отбрана се разширяват три пъти по-бързо от обичайното

ЕС преговаря за нова отбранителна програма на стойност 1,5 милиарда евро

Европейските оръжейни фабрики се разширяват три пъти по-бързо от тези в мирно време, като се простират на 7 милиона квадратни метра нова индустриална площ, което представлява превъоръжаване в исторически мащаб, пише Financial Times.

Строителната активност в европейските оръжейни обекти се е ускорила след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., според анализ на Financial Times на радарни сателитни данни, обхващащи 150 обекта в 37 компании.

Данните показват, че дългообещаното възраждане на отбраната в Европа , водено от инжектиране на публични субсидии, започва да се материализира не само в политическа реторика или обещания за разходи, но и в бетон и стомана.

Това се случва в момент, когато правителствата на ЕС спорят как да поддържат доставките на оръжие за Киев, както и как да възстановят собствените си запаси, предвид потенциално колебливия ангажимент на САЩ.

Уилям Алберк, старши доцент в Азиатско-тихоокеанския форум и бивш директор на НАТО по контрола върху въоръженията, заяви:

"Това са дълбоки и структурни промени, които ще трансформират отбранителната промишленост в средносрочен и дългосрочен план.“

Анализът показа, че площите, белязани от промени, са скочили от 790 000 кв. метра през 2020-21 г. до 2,8 милиона кв. метра през 2024-25 г. Снимките на тези обекти потвърждават, че промените са причинени от разкопки преди строителни работи, нови сгради, павиране на нови пътища и строителство.

Сред обектите с най-голямо разширение е съвместен проект между германския отбранителен гигант Rheinmetall и унгарската държавна отбранителна компания N7 Holding, която е изградила огромен производствен обект за боеприпаси и взривни вещества във Варпалота в Западна Унгария.

Първата фабрика на обекта в Унгария е завършена през юли 2024 г., според прессъобщение, произвеждайки 30-милиметрови боеприпаси за бойната машина на пехотата KF41 Lynx на Rheinmetall.

„Не можем да коментираме предполагаемите очертания на нашите производствени съоръжения на сателитни снимки от съображения за корпоративна сигурност“, каза Патрик Роман, говорител на Rheinmetall.

Строителството продължава, тъй като обектът ще произвежда и други видове боеприпаси, включително 155-милиметрови артилерийски снаряди и 120-милиметрови боеприпаси за танка Leopard 2 и потенциално за Panther, съобщи Rheinmetall. Обектът ще разполага и с фабрика за взривни вещества.

За да се даде възможност за сравнение, FT разгледа и компании, които не са получили финансиране от ЕС чрез ASAP. Това включва 12 обекта, които са били в списъка на чакащите за ASAP, и 50 други обекта в ЕС и Обединеното кралство, свързани с производството на ракети. Анализът показва, че компаниите, получаващи средства от ASAP, са се разраснали по-бързо от останалите.

В някои случаи, като например във фабрика на BAE Systems в Северна Англия, строителни работи не са били открити, тъй като е била използвана повторно съществуваща фабрична сграда.

Байба Браже, министърът на външните работи на Латвия, заяви пред Financial Times, че разширяването е „много положително и необходимо развитие“. Браже обаче заяви, че е „решаващо“ отбранителната промишленост да е готова да отговори на нарастващите разходи на НАТО и да използва парите на данъкоплатците „ефективно“.

По-голямата част от физическата промяна в обектите на ASAP беше в тези, изброени за производство на снаряди, което отразява както приоритета, даден на боеприпасите, така и точното пространство, от което се нуждаят тези фабрики.

Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс заяви пред Financial Times, че след нахлуването на Москва годишният капацитет на Европа за производство на боеприпаси се е увеличил от 300 000 до около 2 милиона до края на тази година.

Разширяването на Rheinmetall ще представлява голяма част от този растеж: компанията заяви, че годишният ѝ производствен капацитет за 155-милиметрови патрони се очаква да нарасне от 70 000 през 2022 г. до 1,1 милиона през 2027 г.

Длъжностни лица и експерти от индустрията твърдят, че действителното производство в Европа вероятно ще бъде значително под потенциалния капацитет. Оценката на точното въздействие на финансирането по програмата ASAP също е трудна, като се има предвид, че много производители вече имаха планове за растеж, когато програмата за финансиране беше представена през 2023 г.

Други публични разходи също са изиграли значителна роля. В германската централа на производителя на ракети MBDA в Шробенхаузен ясно се виждат нови пътища и строителни работи. Радарът е идентифицирал промени, засягащи 94 000 квадратни метра терен от 2022 г. насам.

Този обект е получил 10 милиона евро чрез ASAP, заедно с две партньорски компании, за разширяване на производството на преносимата ракета Enforcer, изстрелвана от рамото.

Но нарастващият поток от поръчки за друг хардуер също допринесе за разширяването. Същата фабрика се възползва и от поръчка от НАТО на стойност 5,6 милиарда долара за производство на до 1000 ракети земя-въздух Patriot GEM-T на европейска земя.

„Обемът на поръчката ще позволи на MBDA да създаде производствено съоръжение за ракети Patriot в Германия, както и производство на основни подкомпоненти“, заяви в изявление директорът на MBDA Германия Томас Готшилд.

Норвежкият производител Kongsberg откри фабрика за ракети през юни 2024 г., подкрепена с финансиране от 640 милиона норвежки крони (62 милиона долара) за увеличаване на производството на ракети, включително 10 милиона евро от ASAP. „Разширяването доведе до експоненциално увеличение на общия ни капацитет за производство на ракети“, каза говорителят на компанията Ивар Сименсен.

Британската компания BAE Systems получи подкрепа от Уестминстър, както и нарастващи поръчки от Министерството на отбраната на Обединеното кралство, и е инвестирала над 150 милиона паунда в британските си фабрики за боеприпаси от 2022 г. насам.

В завода си в Гласкоуд в Южен Уелс, копаенето е ясно видимо на сателитни снимки. BAE казва, че ще увеличи производствения капацитет на 155-милиметрови снаряди шестнадесет пъти, когато новият завод за пълнене с взривни вещества там започне да работи по-късно тази година.

ЕС преговаря за нова отбранителна програма на стойност 1,5 милиарда евро, която „повтаря логиката на ASAP“ чрез безвъзмездни средства и ще финансира и съвместни обществени поръчки, според Европейската комисия.

Кубилюс, комисар по отбраната, заяви, че комисията проучва дали подобни методи могат да бъдат използвани „за стимулиране на индустриите да разширят производството си в други области“. Приоритетните области включват ракети и противовъздушна отбрана, артилерия и дронове.

Подобни програми и в други области са необходими, каза Корсволд, посочвайки, че „ракетите за противовъздушна отбрана, както и взривните вещества, в момента се произвеждат само в много малки количества“.

Експертите също така смятат, че възможностите за удари на далечни разстояния остават сериозен проблем за Европа и НАТО в по-широк смисъл, тъй като Русия изпреварва противниците си.

Фабиан Хофман, изследовател в Университета в Осло, заяви, че ракетите са от решаващо значение за убедително възпиране на превъзхождащите сухопътни сили на Русия. „Ракетите са предпоставка за теорията за победата на НАТО. Защото няма да можем да се справим с темпото на мобилизация на Русия“, каза Хофман.

„С драматичното разширяване на Русия, най-доброто, което можем да направим, е да установим надежден възпиращ механизъм, така че ако стреляте по нас, ние ще отвърнем на стрелбата. Но ако някога искаме да стигнем до там, трябва драстично да разширим производството си.“

Въпреки че разширяванията са добре дошли, той каза, че „производството на миниатюрни реактивни двигатели за ракети с голям обсег е огромна пречка“ за европейското производство на ракети. Наред с взривните пълнители, той предположи, че те биха могли да бъдат следващата цел на бъдещите програми за разходи на ЕС.