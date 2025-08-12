Туск: Полската армия трябва да е готова за всички възможни сценарии

Още по темата: Туск: Паузата в конфликта в Украйна може да е близо 08.08.2025 13:06

Полша, НАТО и Европейският съюз трябва да бъдат съвместно подготвени за всяка потенциална заплаха

Премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че полската армия „трябва и ще бъде готова“ срещу потенциална ескалация на глобални въоръжени конфликти, визирайки неотдавнашното предупреждение на американски генерал за възможна координирана китайско-руска атака в рамките на година и половина, съобщава полската новинарска агенция ПАП.

В средата на юли генерал Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите въоръжени сили на НАТО в Европа (SACEUR), заяви, че НАТО трябва да се подготви за възможността за едновременен въоръжен конфликт с Русия и Китай до 2027 г.

Туск заяви по време на пресконференция в северния град Бидгошч, че „сигналите, че трябва да сме готови за различни сценарии след две години, се приемат сериозно“.

„Ще бъдем готови, мога да ви уверя в това“, заяви той.

Той каза още, че процесът на модернизиране на полската армия и производството на оръжие е започнал „с дългосрочна перспектива... но трябва да сме готови за всички възможни събития преди 2027 г.“

Туск добави, че е много важно „да се постигне пълна отбранителна способност, също и в консултация със съюзниците“ и че военните учения „Железен защитник“, проведени съвместно със съюзническите държави в Полша през септември, също ще послужат за тази цел.

Той твърди, че евентуалното започване на „реални преговори“ между Русия и Украйна с участието на Съединените щати „може да промени ситуацията в самата Украйна, но със сигурност няма да промени цялостната оценка на руската политика и ситуацията в нашия регион“.

„Независимо от украинския сценарий, Полша, НАТО и Европейският съюз трябва да бъдат съвместно подготвени за всяка потенциална заплаха или актове на агресия от изток“, каза Туск.