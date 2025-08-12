Украйна е готова да отстъпи територия, държана от Русия

Европейските дипломати твърдят, че не е настъпила забележима промяна

Украйна може да се съгласи да спре сраженията и да отстъпи територия, която вече е държана от Русия, като част от подкрепяния от Европа план за мир, пише The Telegraph.

Володимир Зеленски заяви пред европейските лидери, че трябва да отхвърлят всяко споразумение, предложено от Доналд Тръмп, в което Украйна се отказва от допълнителни територии, но че на Русия може да бъде позволено да запази част от завзетите от нея земи.

Това би означавало да се замрази фронтовата линия там, където е, и да се предостави на Русия фактически контрол върху окупираните от нея територии в Луганск, Донецк, Запорожие, Херсон и Крим.

Смекчаването на преговорната позиция идва преди разговорите между Тръмп и Владимир Путин в Аляска в петък.

„Планът може да бъде свързан единствено с настоящите позиции на военните“, заяви западен служител, пожелал анонимност.

Украйна и Европа са все по-загрижени, че Тръмп и Путин биха могли да договорят прекратяване на дългогодишната война за главата на Зеленски.

„Имам много страхове и много надежди“, заяви в понеделник Доналд Туск, министър-председателят на Полша. Той добави, че американски официални лица са обещали да се консултират с европейските лидери преди преговорите на четири очи между г-н Тръмп и Путин.

Сред европейските опасения беше и предполагаемият мирен план, одобрен от Москва, който включваше замразяване на фронтовата линия в Югоизточна Украйна, ако Киев се съгласи да се изтегли от контролираните от него райони на Донецк и Луганск.

Европейските дипломати твърдят, че не е настъпила забележима промяна в общите военни цели на Путин, които целят сваляне на украинското правителство, ориентирано към Запада, и замяната му с приятелски настроено към Москва марионетно правителство.

Според доклад на Института за изследване на войната, базиран във Вашингтон, Русия все още се стреми към „пълна капитулация“ на Киев, включително блокиране на всякаква перспектива за членство в НАТО и демилитаризация.

В понеделник вечерта Зеленски, украинският президент, заяви, че няма признаци, че Русия се готви да сложи край на войната въпреки предстоящите мирни преговори.

„Напротив, те придвижват войските и силите си по такъв начин, че да започнат нови настъпателни операции“, каза той, като се позова на доклад на украинското разузнаване.

Украйна, която изглежда доволна от отстъпването на част от територията, ще се съгласи само на мирно споразумение, което предлага солидни гаранции за сигурност под формата на доставки на оръжие и път към членство в нато.

Европейските столици предпочетоха да подкрепят визията на Киев за евентуална размяна на територии в опит да убедят Тръмп, че има дипломатическа тежест зад една червена линия „Украйна плюс Европа“, която отхвърля отстъпки за държани от Украйна земи.

През уикенда Еманюел Макрон от Франция и Фридрих Мерц от Германия направиха подобни изявления в подкрепа на твърдия подход към териториалните отстъпки.

В съвместна декларация на лидерите на Европейската комисия, Франция, Италия, Обединеното кралство, Полша и Финландия се казва, че „настоящата линия на съприкосновение трябва да бъде отправна точка на преговорите“.

Очаква се европейските лидери да проведат разговори с г-н Тръмп в сряда, за да му представят своите аргументи. В понеделник президентът на САЩ заяви, че ще се опита да върне някои територии на Украйна по време на срещата си с Путин в Аляска.

Ще има „някаква размяна, някакви промени на земята“, каза Тръмп и добави: "Русия е окупирала голяма част от Украйна. Ще се опитаме да върнем част от тази територия на Украйна".

Президентът на САЩ заяви, че в петък ще се проведе „среща за усещане“, чиято цел е да се призове Русия да спре войната. Той добави:

"Ще проведем среща с Владимир Путин и в края на тази среща, вероятно в първите две минути, ще знам точно дали може да се сключи сделка, защото това е, което правя. Аз сключвам сделки."

Нищо от това не изключва възможността президентът на Украйна да вземе трудното решение да отстъпи територията, която вече е в ръцете на руските сили за нахлуване.

Европейските официални лица смятат, че Зеленски има свобода на действие по отношение на нарастващия брой избиратели, които не биха приели предаването на земя на Москва като цена за края на войната.

Киев не може да си позволи да отстъпи още територии, особено в източния регион на Донецк, защото това би позволило на силите на Москва свободно да заобикалят укрепленията, изградени след първоначалната война в Донбас през 2014 г.