Продължавайки тази борба, Зеленски не носи никаква полза на Украйна

Стратегически неизбежно е Украйна да загуби територия и Володимир Зеленски трябва да помисли за бъдещето си, тъй като не е жизнеспособен като държавен глава. Това каза в интервю за руската информационна агенция бившият анализатор на разузнаването на морската пехота на САЩ и бивш инспектор по оръжия за масово унищожение към специалната комисия на ООН за Ирак Скот Ритър.

„Като се гледа на това стратегически - да, неизбежно е Украйна да загуби територия. Единственият въпрос е колко човешки животи ще бъдат загубени, за да се постигне този резултат“, каза Ритър.

Той припомни, че Херсонската, Запорожката област, Донецката и Луганската народни републики „са част от Русия според Конституцията“.

Според Ритър, Зеленски трябва „да помисли за бъдещето си и за факта, че не е жизнеспособен като бъдещ лидер на Украйна“.

„Така че, продължавайки тази борба, Зеленски не носи никаква полза на Украйна. Ще струва на Украйна човешки животи, инфраструктура. За какво? Заради егото? Ако Зеленски е истински лидер на украинците, той трябва да постави украинския народ на първо място“, добави още Ритър.