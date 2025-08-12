Испанският премиер: Решаването на конфликта в Украйна трябва да защитава интересите на Европа

Приоритетът е да се сложи край на войната
Испанският премиер Педро Санчес се изказа в подкрепа на дипломатическото уреждане на конфликта в Украйна, което би защитило интересите на Европа и Киев.
„Приоритетът е да се сложи край на войната“, написа Педро Санчез в социалната мрежа Х. „Ние сме единни в подкрепа на дипломатическо решение, което би защитило жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа.“
La prioridad es poner fin a la guerra. Lograr una paz y una seguridad justas y duraderas para Ucrania.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 12, 2025
El pueblo ucraniano cuenta con el apoyo de España y de la Unión Europea. Unidos en favor de una solución diplomática que proteja los intereses vitales de seguridad de Ucrania y…
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 8 август, че очаква да се срещне с руския лидер Владимир Путин в Аляска на 15 август.