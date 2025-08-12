Испанският премиер: Решаването на конфликта в Украйна трябва да защитава интересите на Европа

Педро Санчес

Приоритетът е да се сложи край на войната

Испанският премиер Педро Санчес се изказа в подкрепа на дипломатическото уреждане на конфликта в Украйна, което би защитило интересите на Европа и Киев.

„Приоритетът е да се сложи край на войната“, написа Педро Санчез в социалната мрежа Х. „Ние сме единни в подкрепа на дипломатическо решение, което би защитило жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 8 август, че очаква да се срещне с руския лидер Владимир Путин в Аляска на 15 август. 

