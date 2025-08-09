Бивш играч на Левски с гол за Черноморец

Черноморец изпусна Миньор в мач от III кръг на Втора лига след равенство 1:1. "Акулите" започнаха мача далеч по-уверено в търсене на първия си успех през сезона. След по-малко от 120 секунди игра бившият играч на Левски Димитър Костадинов бе точен за 0:1.

В 4-ата минута на даденото продължение на двубоя домакините стигнаха до гол, с който бе оформено крайното 1:1.

В Севлиево едноименният тим и Марек не успяха да си отбележат. Това бе второ поредно нулево равенство за отбора на Сашо Ангелов след това на "Ивайло" срещу Етър в понеделник.