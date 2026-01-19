Бой и бойкоти в най-скандалния финал

Бой и бойкоти белязаха най-драматичния финал в историята на Купата на африканските нации. Шампион стана Сенегал след победа с 1:0 над домакина Мароко след продължения. Папа Гей вкара 100-ия гол за родината си в турнира, но всъщност това е най-малко интересното нещо...

В шестата минута на добавеното време съдията Жан-Жак Ндала с помощта на ВАР отсъди спорна дузпа за Мароко. Последва уникален хаос. Треньорът на Сенегал – Папе Тио, нареди всички футболисти да напуснат терена и да се приберат в съблекалнята в знак на протест. Остана единствено Садио Мане. Нападателят на Ал Насър, блестял преди в Ливърпул и Байерн, започна да приканва сънародниците си финалът да продължи. Бутания и псувни вилнееха на терена, докато публиката чакаше триумф на своя отбор. В продължение на 17 минути Мане убеждаваше съиграчите си и треньора да се борят до край.

От трибуните сенегалски фенове атакуваха терена в опит да се саморазправят със съдията. Наложи се използване на палки и газ, за да може инвазията да не стигне целта си.

Драмата се превърна в зрелище за историята. Брахим Диас, нападател на Реал и голмайстор на турнира 6 попадения, застана зад бялата точка. Мароканецът реши да изпълни дузпа „Паненка“ и леко копна топката, която вратаря Едуар Менди, пазил преди в Челси, съвсем лесно хвана!

В продължението Гей заби победно, а Мане беше обявен за най-добър футболист на турнира.

„Щеше да е срамно, ако финалът не беше завършил футболно - призна съотборникът на Кристиано Роналдо в Саудитска Арабия. - Щеше да навреди на имиджа на африканския футбол. Не заслужаваме това. Щеше да е безумие да напуснем терена, защото съдията е дал дузпа. Радвам се, че успях да спра тази лудост. По-добре да бяхме загубили.“

Екшънът обаче нямаше край. Валид Реграги, треньор на Мароко, нарече поведението на съперника „срамно“. Пресконференцията на Тио обаче беше прекъсната, защото се сбиха марокански и сенегалски журналисти се сбиха жестоко.

„Мога да разбера яда на Сенегал, но не и излизането от терена - каза от коментаторската кабина Джон Оби Микел, легенда на Нигерия и Челси. - Това не е добре за африканския футбол като цяло. Изпълнението на дузпата от Диас също е скандално. Едва ли повече ще има шанс да вкара победен гол на финал.“

Звездата на Реал стана обект на невиждана вълна от атаки в социалните мрежи. Марокански фенове го обвиняват, че нарочно е изпуснал дузпата. От Сенегал пък летят похвали, че е постъпил феърплей. Лично Джани Инфантино, президентът на ФИФА, му връчи наградата за най-добър голмайстор.

Мароко, който сензационно стана четвърти в света на Мондиал 2022, чакаше точно половин век за титлата шампион на Африка. А Сенегал ще очаква рекордно наказание от ФИФА, защото се погрижи за най-големия скандал в историята на финалите по света.

Другият голям губещ на турнира е Мохамед Салах. Суперзвездата на Ливърпул остана без трофея на своя континент, като дори не стигна до четвъртото място. Нападателят на Египет изпусна първата дузпа в малкия финал срещу Нигерия, който завърши 0:0 след 120 минути.