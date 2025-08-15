БФС и БПФЛ поздравиха родните клубове за успешното представяне в Европа

Ръководството на БФС и БПФЛ поздрави родните клубове за представянето им в Европа. Лудогорец, Левски и Арда намериха място на плейофите, като "орлите" ще се борят за участие в основната фаза на Лига Европа, а другите два клуба за Лигата на конференциите.

Съобщението:

Уважаеми футболисти, треньори, ръководители и привърженици на ПФК Лудогорец, ПФК Левски и ПФК Арда,

От името на Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига изразяваме своето искрено признание и гордост от постигнатия от Вас успех – класирането за плейофите за основната фаза на европейските клубни турнири – Лига Европа и Лига на конференциите – успех, който българският клубен футбол не бе постигал от години. Това е не само индивидуален успех за всеки отбор поотделно, но и важна крачка за целия български футбол.

Вашите отлични резултати носят ценни точки на България за националния коефициент, повишават имиджа на страната ни в европейски мащаб и допринасят за увеличаване на приходите от солидарните плащания за професионалните отбори.

Успехите Ви показват, че българските клубове могат да се конкурират с реномирани съперници и да играят със самочувствие, което вдъхновява както феновете, така и младите таланти у нас.

Пожелаваме Ви искрено успех в предстоящите мачове! Убедени сме, че това няма да са последните Ви постижения и че ще продължите достойно да защитавате себе си и нивото на българския клубен футбол.

С уважение,

Георги Иванов

Президент на Българския футболен съюз

Атанас Караиванов

Президент на Българската професионална футболна лига