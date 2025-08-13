Веласкес: Искам победа в Баку

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще търси победа и във втория мач със Сабах от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите. Испанецът даде да се разбере, че успехът с 1:0 в София не е достатъчен и няма причина тимът му да брани аванса в четвъртък вечер.

„Сангаре е аут със сигурност. Георги Костадинов се подобрява, но все още не знаем дали ще бъде готов да играе утре. Фабиен се подобрява, онзи ден тренира наравно с другите, така че е готов за игра“, започна Веласкес.

„Първият мач е история. Ние го спечелихме с 1:0. Вкарахме с последната си атака в мача, но утре всичко ще бъде различно. Но тогава имахме шансове да вкараме дори по-рано. За нас предстои доста труден мач срещу доста труден противник. Наясно съм какво ни очаква, имам голямо уважение към съперника. Нашата цел обаче е да спечелим мача. Приоритет за нас няма да е да пазим резултата, а да се опитаме да спечелим и втория мач“, продължи треньорът на „сините“.

„За мен е важно едновременно да атакуваме добре и да се защитаваме добре. Опитваме се да контролираме топката, да стоим по-дълго в половината на съперника. Това ще бъде различен мач от тези с „Брага“ и „Апоел“. Искаме да се защитаваме добре, като притежаваме добре топката. Нашата философия започва от това да притежаваме топката”, каза още испанският специалист.

„Не губя време изобщо да мисля какво би станало при загуба. Моят приоритет е да мисля за мача и как да подготвя тима си по най-добрия начин за утрешния мач. Готови сме за всеки един развой, включително и за продължения и дузпи. Срещу „Апоел“ стигнахме до дузпи, срещу „Брага“ до продължения. Но моят фокус е да подготвим тима за успех в редовното време, но ако се наложи сме готови да играем и продължения“, завърши Веласкес.

На официалната пресконференция в Баку до треньора застана и халфът Гашпер Търдин.

„Ще бъде много тежък мач. Ние сме фокусирани на 100 процента за срещата и ако сме с тази нагласа можем да спечелим срещата. Анализирахме добре първия двубой с тях и определено идваме с нагласата да спечелим“, коментира халфът на „сините“.