Веласкес: Публиката ни даде голяма енергия

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес похвали своя отбор за характера и демонстрираните качества при победата с 1:0 над Сабах от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите.

"Този мач заслужавахме да спечелим. Беше редно да го направим и с по-убедителен резултат. Доста положения в последните метри, мисля, че беше повече от заслужена. Ако анализираме и как стигахме точно, в първите минути изпитвахме затруднения без топка. Бяхме обсъдили в съблекалнята начина, по който ще играе Сабах, който бе предприел промени в състава. Скоро след това успяхме да се нагодим. Видяхме отбор с присъствие, много енергия и с изключително поведение до последната минута. Трябваше да вдигнем оборотите, защото резултатът ни притискаше, но в крайна сметка тази упоритост ни донесе и гол. Изключително високо ниво на влагане на всички футболисти. Тук искам да отлича енергията, която ни предаде публиката."

"Трябва да сме наясно, че ни чака труден мач и да подходим отговорно. Но за него ще мислим след неделя вечер."

"Изключително доволен и горд от работата, която свършиха моите играчи. Но и не може да бъде по друг начин. Всеки трябва да дава по 100% от нас. Затова отбелязвам, че съм изключително горд, че тренирам този отбор. Защото независимо кой играч колко играе, всеки от тях оставя сърцето си на терена. И това е фундаментално да търсиш израстване."

"Костадинов направи всичко възможно да вземе участие в този мач. Имаше мускулен проблем, който не му позволи да бъде в състава. Щеше да бъде огромен риск, ако го бяхме взели в групата. До последно изчаквахме, но рискът бе голям. Той е изключителен човек и дава всичко от себе си. А за Кирилов, почна да се чувства зле, имаше световъртеж и не бе в кондиция да продължи."

"Разбира се, че щях да съм на същото мнение. Щеше да е грешка, ако една грешка вземе превес за анализа на мача. Аз като треньор трябва да имам тази възможност да направя точния анализ. Отвъд емоциите, които могат да те отведат гол в последната минута, щях да кажа абсолютно същото, което споделих сега. Бих добавил, че резултатът просто не е справедлив."