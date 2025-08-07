Окончателно: Левски без своя лидер срещу Сабах

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за домакинството на Сабах от Лигата на конференциите. "Сините" са домакин тази вечер от 21 часа, но лошата новина е свързана със състоянието на халфа Георги Костадинов. Опитният футболист със сигурност пропуска двубоя от 3 квалификационен кръг, тъй като не успя да се възстанови за възловата среща.

Ето и цялата група на Левски за мача срещу Сабах: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Борислав Рупанов.