ВМРО: Парламентът незабавно да промени Закона за въвеждане на еврото

При установена спекула – глоба и временно затваряне на търговски обекти

ВМРО – Българско национално движение внася предложение до Народното събрание с настояване незабавно да бъдат гласувани промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България. Търговците, необосновано повишили цените на предлаганите от тях стоки и услуги, освен глобата, на която подлежат, да бъдат задължавани да върнат старите, по-ниски цени. Ако до една седмица от установяване на нарушението не го направят, обектът да бъде затварян, докато цените не се върнат в размер от преди спекулативното повишаване, информират от партийния пресцентър.

Няма и месец, откакто България е в еврозоната, но вече са факт спекулативните практики за надуване на цените. За съжаление това, което повечето българи очакваха, се случи – цените на стоки и услуги на доста места се повишиха и то абсолютно необосновано, коментира организационният секретар на ВМРО Александър Сиди.

От ежедневните проверките на НАП разбираме, как са успели да установят такива нелоялни практики и са наложили глоби на различни търговски обекти. Но въпреки санкциите, държавата няма инструмент да накара търговците да върнат цените на предишното ниво. Затова от ВМРО настояваме народните представители незабавно да променят Закона за въвеждане на еврото в България, което ще защити българските потребители, като даде правото на държавните органи да прекрати спекулата на нелоялните търговци, обяснява още Сиди.