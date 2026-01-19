"Това е грешка": Найджъл Фараж ще разговаря с Тръмп заради новите мита

"Не заплашваш най-близкия си съюзник", каза лидерът на Reform UK

Лидерът на британската консервативна партия Reform UK, Найджъл Фараж нарече "грешка" заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи допълнителни мита на осем европейски държави, включително Обединеното кралство, заради несъгласието им с неговата позиция за Гренландия.

„Мисля, че това, което той направи, е погрешно. Не се обръщате срещу съюзниците си“, каза Фараж, допълвайки, че планът е „много болезнен“ ход срещу страната му.

В интервю за GB News, той обяви, че ще „разговаря“ с администрацията на Доналд Тръмп по въпроса.

„Дали Тръмп блъфира или не, винаги е трудно да се каже, но да се използват икономически заплахи срещу страната, която е смятана за най-близък съюзник от над 100 години, не е нещо, което бихме очаквали“, заяви лидерът на Reform UK.

„Грешно е, лошо е, би било много, много вредно за нас. Сега мисля, че сме в позиция, в която можем да преговаряме. Не сме обвързани от търговските правила на Европейския съюз и това ни дава предимство в тези преговори“, допълни Фараж.

"Аз съм напълно „за“ Тръмп да се справи с враговете на Запада - Мадуро, иранския режим, но ако той се скара със собствените си съюзници и остави Америка изолирана, това би било много лошо“, допълни той.

„Така че се тревожа за това, винаги съм бил поддръжник на президента Тръмп още от много преди да бъде избран за първи път, но ще разговарям с американската администрация в Давос в сряда по този въпрос. Това е погрешно“, заяви консерваторът.

Найджъл Фараж беше категоричен, че Лондон не „трябва да отмъщава“ на САЩ, ако все пак допълнителните митнически тарифи бъдат въведени, тъй като това вероятно би навредило още повече.