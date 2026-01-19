Извънредно! Румен Радев ще направи обръщение към нацията

Президентът Румен Радев ще направи извънредно обръщение към нацията в 19 ч. днес. Това съобщиха преди минути от "Дондуков" 2.

Най-големият въпрос, който вълнува общественото пространство в момента, е дали президентът ще се включи по някакъв начин в изборния процес и дали ще обяви намерения за участие в бъдещ политически проект.

До този момент от президентската институция не са давани подробности относно темата на обръщението. Очаква се държавният глава да даде яснота по ключови въпроси, свързани с политическата ситуация в страната и бъдещите си действия.