Вучич: Сърбия трябва да балансира проблеми, които другите в Европа нямат

Вучич отрече твърденията, че полицията в Сърбия използва звуково оръжие

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че е човек, който ежедневно е изложен на жестоки атаки и че се правят твърдения, че режимът в Сърбия е автократичен, но че хората в Сърбия все още го подкрепят и че проучванията на общественото мнение през последните месеци показват, че той е начело, пише Beta.

„Ако има някой, който постоянно е подложен на жестоки атаки в собствената си страна, то това съм аз. Всеки ден ме представят като Хитлер и след това твърдят, че Сърбия има авторитарен или автократичен режим. Честно казано, в коя страна е възможно седалището на управляващата партия да бъде атакувано 800 пъти откакто тя е на власт? На 29 пъти нашите офиси бяха напълно разрушени или изгорени“, заяви Вучич в интервю за германското онлайн списание Cicero.

На въпроса за това, че международната неправителствена организация Freedom House вече не счита Сърбия за свободна демокрация поради премахването на разделението на властите и влиянието му върху партията, парламента и медиите, Вучич отправи покана към Freedom House да дойде в Сърбия и „да види с очите си и да стигне до справедливо заключение“.

В интервюто за Cicero, онлайн списанието за политическа култура, Вучич отрече твърденията, че полицията в Сърбия използва звуково оръжие срещу демонстрантите, като заяви:

„Аз не лъжа обществеността“ и отхвърли критиките на евродепутатите относно използването на такова оръжие, като каза, че те само повтарят твърденията на медиите и че в това са замесени „различни интереси, бизнес интереси“.