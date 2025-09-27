В ложата на Лорда: Всички сме почетни граждани на София

Същото е като някога народните и заслужилите артисти

Нещо като онзи ректор, открил приживе паметника си

До доказване на противното, тоест, ако не сме противни, асоциални, не живеем с темпото на обществото, не плащаме данъци, всички сме почетни граждани. На София, на Перник, на Стрелча или който друг град се сетите. Не зная кому хрумва и по каква прилика се дава това отличие, но то до известна степен девалвира самочувствието на останалите столичани.

Какви са критериите за почетен гражданин се допитах в Гугъл и резултатът е следният: “Почетен гражданин на селище е обществено звание, което се присъжда от органа на местно самоуправление (общинския съвет на община или друг) на изявена личност, свързана по някакъв начин с общината. Званието е много разпространено в Руската империя и СССР, като е присвоено и от други държави. Органът на местно самоуправление регламентира в правилника за дейността си по какъв начин се прави предложение, гласува и избира почетният гражданин. Определя и привилегиите, с които се ползва на територията на населеното място, за което е избран, всеки почетен граждани.”

Общо взето, едно бла, бла, бла, липсват конкретни критерии и кое точно обуславя почетността на един гражданин. По навик българите си награждаваме спортистите, като най-примамлива общност за легитимиране на някоя награда. Може да греша, но в списъците за почтеност ми липсват лекари, пекари, учители, транспортни работници, всички от които съдействат ежедневието ни да бъде спокойно и достойно. Аз също съм почетен гражданин, със своята благотворителност, със своите години, отдадени на транспорта, когато това беше жизнено необходимо и се водеше за труд специална категория. Смятате, че съм суетен ли? Не повече суетен съм от всички вас, които смятате живота и труда си за достойни за уважение и почитане.

Същото е като някога народните и заслужилите артисти. Знаем, че повечето ставаха такива по партийна линия. Ще се въздържа от споменаване на имена, но по какви обществени сведения или такива за талант, ще определяте кой е народен и кой, не народен певец или артист. И доколко това е валидно в днешни времена. Стига правилата на почтенност да са част от поведението и живота му. Мъж на годината, жена на годината, дете на годината, защо не и партия на годината? Много ще е яко ако някой се сети, нали. Аз лично предлагам подобни титли да бъдат спрени, поради чтото всеки трябва да е почетен гражданин в съвестта си, поведението си, приноса си към града, в който живее или пребивава.

Останалото е в угода на снобизма, осмислен или не, нещо като онзи ректор, открил приживе паметника си. Ми то ако така ще си откриваме паметниците, дайте да изградим вместо молове, специални места за паметници на суетата. Паметници, които най-вероятно ще бъдат бутнати от следващото поколение, за да издигнат собствените си. И нещо, ама как не са го забелязали, според Гугъл званието Почетен гражданин било заемка от Съветския съюз. Ама, мислете ги тези работи, бе граждани, пък били вие почетни или непочетни.

С нова песен и концерти

Димчев болен във влака за Грац

Иво Димчев се разболя по време на път, между два концерта с оркестъра си. Във влака между Виена и Грац изпълнителят на хита “Баница” се оплака от болки в очите, кръста и ставите и за всеки случай изпи два нурофена. В същото време на своя придружител, Иво съобщи, че повече се притеснява за пристигналият преди него оркестър и че вероятно пият без него. Тези дни излезе от студио най-новата му “Песен за София”, а премиерата вече мина по БГ радио. Няколко часа след завръщането си, певецът беше забелязан да се разхожда с непознат за обществото компаньон, комуто споделяше колко обича столицата рано сутрин.

Стилно тържество

Белчев-син се ожени

С великолепен, ръчно ушит и по поръчка костюм, се ожени синът на Михаил Белчев Константин. Съпругата, стилна млада дама, носеше кокетна бяла рокля, а името є съвпада с това на свекървата Кристина. Единодушното мото на вечерта беше “Белчевият род го има, други да му мислят”- част от изключителна песен на легендарният Белчев. Сред звездите почели събитието бяха дует Ритон и братя Аргирови, които изпълниха няколко песни. Част от “Трамвай номер 5” в лицето на Джина Иванова също присъства на почетната маса, където се забавляваше и Ники Априлов. За кратко на масата на младоженците приседна вдовицата на Петър Чернев Дора, все така млада и бляскава.

Fashion idol

Хилда Казасян

Една звездна група, която поддържа естетската хармония в живота и на сцената. Хилда Казасян е заложила на неизменното черно и макар перлите да липсват, тя все още е символ на тихата елегантност. Михаела Филева блести по свой собствен начин обвита в дреха, която трябва да бъде обявена за сценична класика. Обеците на младата дама са впечатляващи и носят полъх от нощ във френско кабаре. При Орлин Павлов липсва един свеж шал, за да завърши образа му на Великият Гетсби, а Васил Петров лесно може да бъде разпознат по бялата яка върху блейзера му.