В ложата на Лорда: Джони Деп освежава филмовия календар

Сред филмите, които гледах тази седмица и препоръчвам за милите ни читатели е “Материалисти”. Тук Дакота Джонсън - в ролята на професионална сводница, сама намира за себе си мъжа на своя живот, когото пуска в пространството, след което узнава, че си е направил операция за увеличаване на... ръста. Тя оставя неупотребен годежният пръстен, който вижда сред вещите за предгодежното им пътуване, но се връща да плаче на рамото на бившия си, който живее с трима съквартиранти. След много спорове за ползване на общи тоалетна и баня, за базови лишения, но все пак и за любов, този филм предлага красиви гледки от много сватби и събития, както и просълзени лица.

Финалът е красив и завършва със сватба, а пръстенът е от цвят на лайка. Объркваща, но завладяваща посвоему е лентата “Ин витро”, където в муден сценарен план се развива история, обещаваща да държи дъха ви до края на повествованието. Действието се развива в отдалечена ферма за отглеждане на крави, където технологичните стойности май надвишават необходимостта от животинските нужди.

Сред кал, изпражнения, нестабилно електричество и особени съпружески отношения, на преден план излиза зловеща развръзка с двойница на главната героиня. Заради западащият бизнес с животновъдство, главният герой клонира съпругата си с надежда технологиите му да бъдат откупени за високи средства. В главната роля с Кристина Ричи,

“Мъжът, който плачеше” е увлекателно зрелище, в което частична роля има Джони Деп. Той играе циганин във Франция, по време на немската окупация. Ричи е изоставена млада еврейка, която се сдружава с колежката си танцьорка, изиграна брилянтно от Кейт Бланшет. Около тях се въртят богати мъже, от които героинята на Бланшет се възползва, но Ричи оставя вярна на циганина Деп, в ролята - безумно привлекателен.

Циганският табун е разтърсен от фашистите, а Ричи заминава за Америка. Във филма елегантно е намесен Верди и неговата Травиата, което прави лентата дълбоко романтична. Трогателната смяна на военни кадри, цигански табун и ярки кабаретни постановки привеждат в ред представата ни за онези имена. Филмът, така както изглежда любовен е също така напълно исторически.

Музикално парти

Бусерска в наздравица с Пасия

Журналистът от БНТ Радинела Бусерска и актьорът Симеон Владов бяха сред звездите на партито на бизнесдамата Данаила Пасия. В уникална копринена рокля и сред много цветя, тя приемаше подаръци и благопожелания в ресторант и ракия бар 681. Притежателката на ресторанта Мая Игнатова се бе постарала масите да блестят, а менюто се хареса на близо 75-те гости. Акордеонистът Исус Ангелов пя и свири вдъхновения си репертоар и с удоволствие акомпанираше на гост, който искаше да изпълни нещо. Певицата от “Гласът на България” Ани Сарандева също пя за Пасия, за която по-късно всички изпълниха Честит рожден ден. Забележителната торта бе разпределена и привършена за минути.

Летни емоции

Кацарова празнува с Краси Атанасова

В третият етап от празненствата за рождения си ден, кумата на Силвия Кацарова Краси Атанасова, покани гости в Родос. Щастливите присъстващи имаха възможността да разгледат острова под специалната опека на рожденичката. Специално време бе отредено за Силвия Кацарова, която пожела да посети бутици и музеи, което бе свършено с прецизността на дама от зодия Лъв, каквато е домакинята. Сред стилните жени на празненството бе Маринела Радоевска /на снимката/ която също вдигна наздравица. Събитието се проведе в частен яхтен клуб, пред погледите на именити членове от цял свят.

Fashion idol

Кристина Димитрова

Безспорният моден идол на седмицата е рожденичката Кристина Димитрова. Понеже красивата є синя рокля да е скрита от цветята, така имам повод да похваля и тях. Красивото им разнообразие прави кадъра още по- елегантен и размива факта, че Орлин Горанов е без сако. Това обаче не е критика към вечния съблазнител, който блести със собствена аура и светлина. Похвала заслужава и съпругата на звездата - Валя Горанова, също на място и в тон с изискванията на сезона.