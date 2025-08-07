Германия удължава и засилва строгия граничен контрол

Промяната на миграционната политика е очевиден опит за изпълнение на предизборните обещания на консерваторите за радикално ограничаване на потока от търсещи убежище в Германия

Правителството, ръководено от Фридрих Мерц, удължава строгите мерки по границите на Германия, включително отхвърлянето на лица, търсещи убежище без документи. Министърът на вътрешните работи Александър Добринд обяви, че политиката на немското правителство ще продължи "след септември", въпреки съдебно решение, което я определи като незаконна. Мярката идва на фона на политически натиск от крайната десница, която е във възход в социологическите проучвания, съобщава Politico.

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт ще удължи засилените гранични проверки на правителството си след предварителната им крайна дата в средата на септември.

В първия си пълен работен ден в началото на май Добриндт предприе драстично засилване на проверките по националните граници на страната, което разгневи съседите на Германия и по-специално полското правителство, което отвърна на удара дипломатически.

"Ще продължим да поддържаме граничните проверки и следователно ще позволим граничният контрол и отказите да останат в сила и след септември", каза Добриндт в интервю за подкаста Table Today в четвъртък. С това той потвърди, че поддържа най-противоречивата гранична мярка на Германия: а именно отказът на нелегални мигранти, включително търсещи убежище.

През юни съд в Берлин постанови, че натискът на правителството да отхвърля търсещите убежище на границите си нарушава европейското право. Добриндт обаче оспори обхвата на решението на съда, като предположи, че то се отнася само за тримата сомалийци, споменати в този случай.

Промяната на миграционната политика на Добриндт е очевиден опит да изпълни предизборните си обещания на консерваторите за радикално ограничаване на потока от търсещи убежище в Германия. Десноцентристкият канцлер Фридрих Мерц даде тези обещания под натиск на "Алтернатива за Германия“ (AfD), която отбеляза ръст в социологическите проучвания благодарение на антиимиграционно послание преди предсрочните избори на 23 февруари и сега е най-голямата опозиционна партия.

"Миграционната политика в Германия се промени", каза Добриндт в подкаста. "Това се наблюдава по целия свят и доведе до нова динамика в ЕС по отношение на промените в миграционната политика", продължи той. "Германия сега е отново в отбора, работи за ограничаване на незаконната миграция, вместо да стои в капана на кризата", добави Добриндт, който се бори да поведе антиимиграционния обрат на Европа.

Консервативният баварски политик обяви също, че работи по допълнителни полети за депортиране на криминални престъпници от Сирия и Афганистан.

В средата на юли 81 афганистански граждани с неуспешни молби за убежище и криминални присъди бяха депортирани през Катар. За да улесни по-нататъшните депортации, правителството в Берлин е разрешило на двама пратеници от управляващия режим на талибаните да работят в дипломатически мисии в Германия, според съобщения в медиите. Това е намек за евентуално възстановяване на дипломатическите отношения между Берлин и Кабул, след като всички връзки бяха прекъснати след превземането на властта от талибаните през лятото на 2021 г., коментира Politico.