На мястото на Моди или Ким можеше да бъде Тръмп, но във Вашингтон считат, че е рано

Китай разширява ролята си в БРИКС и ШОС и става ключов елемент в новия световен ред

„Нужни са три кòла, за да се крепи една ограда“, каза председателят Си Дзинпин по време на тристранна среща с президентите на Русия Путин и на Монголия Хурелсух. Едно от важните мероприятия в хода на голямата среща на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в китайския град Тянцзин.

Добави и втора китайска поговорка: „Даже на героя са нужни трима помощника“. Двете мъдрости са много подходящи за описание на духа на ШОС и на китайската визия за нов световен ред. Тройката има особено значение в китайската култура, оттам и в политиката в съзнанието на китайците. Видяхме и няколко знакови тройки покрай мероприятията в Тянцзин и Пекин.

Въодушевен, индийският лидер Нарендра Моди се появи почти в прегръдка с Владимир Путин и Си Дзинпин. Тежък морално-психологически удар за Вашингтон и Лондон, които старателно и умело тласкаха Делхи към стратегическо противопоставяне с Китай. Сега Си Дзинпин заяви: „Драконът и слонът трябва да се обединят“. Рамо до рамо с Мечката.

Светът се втренчи в тройката лидери на ядрени държави с три милиарда население. Веднага по страниците и екраните на Запад се появиха шаржове с танцуващи Дракон, Слон и Мечок. Само още един от видимите резултати - именно Индия блокира кандидатурата за присъединяване към ШОС на Азърбейджан, а не Русия, на която Баку причинява неприятности по западна поръчка.

На официалната трибуна по време на най-големия в историята на Китай военен парад по случай 80-ата годишнина от края на ВСВ отдясно на Си Дзинпин стоеше Владимир Путин, а отляво водачът на Северна Корея Ким Чен Ин. Тази тройка впечатли западните наблюдатели и коментатори много повече от самия парад. Демонстрация на координирана ядрена мощ.

А на мястото на Моди или Ким можеше да бъде Тръмп, но очевидно във Вашингтон все още считат, че е рано. Но срещу англо-саксонските „пет очи“ през ШОС ще се втренчат „десет“ присвити.

Все пак показаната на парада военна сила на Китай не остана незабелязана в CNN, The Wall Street Journal, New York Times, The Telegraph и други западни медии. Дори само комплектът от различни видове ракети заслужава огромно внимание, но далеч не бяха само те сред оръжията с вградени в тях най-нови технологии.

Но без дори намек за заплаха. В Пекин тонът е в уверен, спокоен, уважителен стил, докато на Запад, особено в Европа е невротичен, заядлив, заплашителен. Китай и Русия постоянно прилагат спрямо САЩ и Запада „Принципа на Бездействието“ (У-вей) - процес на естествено отклоняване и заобикаляне на точките на сблъсък.

Не бягаме от долара, но го заобикаляме по принуда, защото ни санкционирате финансово. Така силата на противника се превръща в негов недостатък. Заедно в БРИКС и ШОС, двете страни не унищожават доларовата система, а я заобикалят като изграждат мрежа от алтернативи около нея. Доларът все още съществува, но вече не е доминираща сила.

„Загърнат“ е от многополюсен финансов свят. Преодоляван не чрез разрушение, а чрез създаване на по-добра, оказваща се и по-силна система. Която в дългосрочен план „загърбва“ или превръща старите институции просто в една от опциите на полето, а не единствения играч. Аналогията с джудо, свързана с „Поддай се, за да победиш“ - коренът „дзю“ означава „мекост, податливост“.

Вместо да се бие фронтално със западната финансова система, Китай постепенно я заобикаля със системи като CIPS - междубанковата система за разплащания в юани. Използва тежестта и инерцията на системата срещу самата нея. Ловко се възползва от западната глобализация като я пренасочи чрез собствени институции и покитайчи.

И насочи други страни към многополюсен свят чрез изграждане на коалиции. Използването на горните поговорки от председателя Си е начин да се свърже със сънародниците си на дълбоко културно ниво. Да представи и на света китайския подход към нов световен ред като естествено продължение на древната китайска мъдрост, заложена в разбирането за Поднебесната империя.

Тя е космологична, политическа и морална рамка за целия цивилизован свят, а не географско понятие. Не е място, а идея за ред, тясно свързан с „Мандата на Небето“ (Тянмин). „Поднебесната“ (Тянся) е цялото човечество и светът, който трябва да живее в хармония. Политическо пространство, където властта е легитимна само ако се управлява за общо благо.

Това е принципната разлика с имперските концепции на Запада. „Поднебесната“ не се определя главно по раса, етнос или дори география, а от култура и морал. Всеки, който приема китайската култура, конфуцианските ценности, ритуалите и писмеността, може да стане част от нея.“Да бъдеш китаец“ означава да си цивилизован в тази посока.

„Варварите“ могат да бъдат цивилизовани и интегрирани. Границите на империята не са фиксирани - те се разширяват и свиват в зависимост от способността на културата да асимилира и да привлича.

Посланието чрез народни мъдрости на Си Дзипин очертава виждането на Пекин за бъдещето на света като колективно управление и споделени отговорности. Срещите на ШОС са демонстрация в действие, където страните се обединяват не срещу общ враг, а за обща цел - изграждането на по-стабилен и проспериращ свят. Свързан чрез изградена с общи отговорности „ограда“ на мира.

„Трите кола“ за оградата за всяка страна-членка е стабилност, суверенитет и сигурност. Самостоятелно никоя държава не може да се предпази от съвременните опасности - тероризъм, киберзаплахи, социална нестабилност. В един взаимосвързан свят са нужни множество „колове“ - страни-членки, за да се поддържа здрава и устойчива система за сигурност.

Дори героите не могат без помощници - това от хилядолетия е доказал всекидневният опит на хората. Подчертава се прагматичната необходимост от сътрудничество и взаимопомощ в живота и работата, независимо колко си силен. Лидерът е нищо без поддръжниците и сътрудниците си. Народната мъдрост ефектно е приложена към днешни геополитически предизвикателства.

Според западното разбиране „империя“ предполага военна експанзия, завладяване и експлоатация на колонии за обогатяване на метрополията и расово превъзходство. За „Поднебесната“ е обратното: да се привлича и цивилизова, а не да се завладява и експлоатира. Легитимността идва от моралното превъзходство и грижата, а не от военната сила.

Тази концепция е жива и днес в китайската външна политика, нея има предвид Пекин, когато говори за „Общa човешкa съдба“ и упорства да реализира „Инициатива Пояс и път“. Включваща, а не изключваща система. Така Китай разширява водещата си икономическа и политически роля в БРИКС и ШОС, позиционирайки се като ключов елемент в новия световен ред.

Иде реч за паралелен световен ред в т. нар. глобален Юг. Водата е мека и податлива, но надвива всичко твърдо. Бурята не чупи тревата, защото тя се огъва. Изтощавай противника, докато се саморазруши, вместо да го смажеш със собствената си сила.

От изявленията на Тръмп изчезна конкретиката. В ЕС, след оттеглянето му встрани, глупостта и дезориентираността ускорено прогресират.

Berliner Zeitung: „Бившите колониални държави Великобритания и Германия отново противостоят на Русия, Китай и другите страни от Глобалния Юг. Но като погледнем на ситуацията с трезв поглед и послушаме Стармър, Мерц и Макрон, ще видим, че тези лидери приличат на хор от стари евнуси.“