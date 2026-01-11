Груев и Лийдс оцеляха през ада за Купата на Англия

Илия Груев отново започна като титуляр за Лийдс и се наслади в пълна сила на Купата на Англия. Елитният тим изпусна дузпа и падаше с 0:1 на терена на Дарби Каунти, но обърна резултата - 3:1. Националът игра на типичната си позиция като дефанзивен халф до 73-ата минута и отправи един точен удар към вратата на „овните“.

Фамилия Руни отново властва в Купата на Англия. И докато Уейн е телевизионен коментатор, то брат му Джон е най-дискутираният мениджър на Острова. Воденият от него шестодивизионен Макълсфийлд изхвърли носителя на трофея Кристъл Палас – 2:1! Малкият отбор е аматьорски и е 14-и в северната национална лига. Кристъл Палас пък участва в Лигата на конференциите. През 1908-а за последно именно Кристъл Палас, тогава аматьорски, изхвърля носителя на трофея Уулърхемптън.

Робърт Сметхърст, собственик на Макълсфийлд, награди отбора с четиридведна екскурзия на остров Ибиса. Бизнесменът призна, че е купил клуба след дълъг запой – без цел и идеи.

В същото време Лиъм Росиниър стартира с победа като треньор на Челси. Световният шампион разгроми Чарлтън с 5:1 като гост в лондонско дерби за Купата на Англия.А проблемите на Тотнъм съвсем се задълбочиха след отпадането от Астън Вила след 1:2 у дома.